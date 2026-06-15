Spanyol Gagal Kalahkan Tim Debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

Timnas Spanyol harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi kejutan besar karena Spanyol mendominasi permainan namun gagal mencetak gol.

Timnas Spanyol harus puas berbagi poin dengan Tanjung Verde pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa (16/6/2026) dini hari WIB.

Bertindak sebagai unggulan, La Roja gagal memanfaatkan dominasi permainan dan hanya bermain imbang 0-0 melawan tim debutan asal Afrika tersebut. Hasil ini menjadi kejutan besar mengingat Spanyol dihuni oleh para pemain bintang seperti Rodri, Pedri, dan Alvaro Morata. Sepanjang pertandingan, Spanyol mencatatkan tujuh tembakan tepat sasaran, namun semuanya gagal membobol gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh kiper Vozinha. Di sisi lain, Tanjung Verde hanya melepaskan enam tembakan dengan satu yang mengarah ke gawang, namun pertahanan Spanyol mampu meredam serangan mereka.

Pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk mencadangkan Lamine Yamal dan Nico Williams, yang menuai kritik karena keputusan tersebut dianggap terlalu defensif. De la Fuente pun buka suara usai pertandingan, mengakui bahwa timnya kurang beruntung dan gagal menyelesaikan peluang.

"Memang bukan takdir kami. Tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Kami tahu ini adalah pertandingan yang membutuhkan kesabaran. Mereka bermain bertahan dan kemudian mundur dengan sangat cepat," ujar De la Fuente kepada La 1.

"Kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan peluang tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Hal positifnya adalah mereka hampir tidak menciptakan peluang apa pun melawan kami. Kami perlu meningkatkan penyelesaian akhir kami," tambahnya.

Sementara itu, gelandang Rodri juga angkat bicara mengenai permainan Tanjung Verde yang cenderung bertahan. Ia menilai tim lawan tidak mampu melewati lini tengah yang dikawalnya, namun penyelesaian akhir Spanyol yang menjadi masalah utama.

"Begitulah cara mereka bermain. Mereka tidak bisa melewati lini tengah. Ini masalah meningkatkan penyelesaian akhir kami," tandas Rodri. Kini Spanyol harus segera bangkit karena pada pertandingan berikutnya, mereka akan menghadapi Arab Saudi pada Minggu (21/6/2026) malam WIB.

De la Fuente menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan di lini depan. Sementara itu, striker Mikel Oyarzabal mencatat sejarah memalukan karena gagal mencetak gol dalam pertandingan debut Piala Dunia. Ia menjadi starter namun tidak mampu membuahkan satu pun gol. Oyarzabal pun mendapat sorotan tajam dari media dan suporter Spanyol.

Di sisi lain, hasil imbang ini menjadi prestasi bersejarah bagi Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Mereka berhasil menahan salah satu tim unggulan dan membuktikan bahwa sepak bola Afrika semakin kompetitif. Pelatih Tanjung Verde, Bubista, memuji perjuangan anak asuhnya yang tampil disiplin dan bekerja keras. Kejutan ini mengingatkan publik pada beberapa hasil mengejutkan lain di Piala Dunia 2026, seperti Curacao yang sempat melawan Jerman meski akhirnya kalah telak.

Namun fokus Spanyol kini tertuju pada laga berikutnya melawan Arab Saudi. Mereka harus memenangkan pertandingan tersebut untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Tekanan besar kini ada di pundak Luis de la Fuente dan para pemain untuk membenahi penyelesaian akhir. Dengan kualitas yang dimiliki, Spanyol seharusnya mampu mengatasi masalah ini.

Namun jika terus gagal, bukan tidak mungkin mereka akan tersingkir lebih awal. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas dan efektivitas tim Matador





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Piala Dunia 2026 Spanyol Tanjung Verde Hasil Imbang Kejutan

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