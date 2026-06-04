Spanyol Ditahan Irak 1-1 dalam Laga Uji Coba Internasional

Spanyol harus puas bermain imbang 1-1 melawan Irak dalam pertandingan persahabatan di Riazor. Ferran Torres membawa Spanyol unggul lebih dulu, namun Merchas Doski menyamakan kedudukan di babak pertama. Hasil ini menjadi evaluasi penting bagi kedua tim menjelang turnamen besar.

Pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Irak di Estadio Abanca-Riazor pada 5 Juni 2026 berakhir dengan skor imbang 1-1. La Roja yang bertindak sebagai tuan rumah tampil mendominasi sepanjang laga dengan penguasaan bola mencapai 70 persen dan menciptakan lebih dari 15 peluang.

Namun, efektivitas serangan Spanyol kurang maksimal sehingga hanya mampu membobol gawang Irak sekali melalui Ferran Torres pada menit ke-16. Irak yang menerapkan strategi bertahan dan serangan balik berhasil menyamakan kedudukan melalui Merchas Doski pada menit ke-27 memanfaatkan umpan panjang Akam Hashem. Hasil ini tidak memengaruhi posisi kedua tim di turnamen besar, namun memberikan gambaran kesiapan skuad menjelang ajang internasional. Babak pertama dimulai dengan Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan.

Pada menit ketiga, Dani Olmo nyaris menembus pertahanan Irak tetapi diantisipasi Akam Hashem. Peluang pertama tuan rumah terjadi pada menit kedelapan ketika Alex Baena melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri, namun kiper Ahmed Basil melakukan penyelamatan gemilang. Tekanan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16 melalui aksi Ferran Torres yang menusuk ke kotak penalti dan menaklukkan Basil. Setelah tertinggal, Irak lebih fokus bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik.

Strategi tersebut berhasil pada menit ke-27 ketika Doski menerima bola panjang dari Hashem dan melepaskan tembakan dari sudut sempit yang mengecoh kiper Joan Garcia. Spanyol hampir kembali unggul pada menit ke-29 melalui Dani Olmo yang lolos offside, tetapi tembakannya masih bisa dihalau. Menjelang turun minum, Ferran Torres nyaris mencetak gol kedua lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang hanya membentur mistar setelah ditepis Basil. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, pelatih Luis de la Fuente melakukan lima pergantian sekaligus untuk memberikan energi baru. Gonzalo Garcia, Yeremy Pino, Sergio Gomez, Jesus Rodriguez, dan Eric Garcia masuk ke lapangan. Pergantian itu hampir langsung membuahkan hasil beberapa detik setelah kickoff ketika Jesus Rodriguez melepaskan tembakan yang melintas tipis di sisi gawang. Spanyol terus mendominasi dan menciptakan peluang pada menit ke-48 melalui Yeremy Pino, namun sepakannya diblok dan menghasilkan sepak pojok.

Peluang emas kembali hadir pada menit ke-58 saat Alex Baena mengirim umpan silang keras yang disambar Gonzalo Garcia, tetapi kiper Jalal Hassan melakukan penyelamatan penting. Irak lebih fokus mempertahankan organisasi permainan dan melakukan beberapa pergantian pada pertengahan babak kedua untuk menjaga kebugaran. Spanyol tetap mendominasi hingga akhir pertandingan, namun Yeremy Pino gagal memanfaatkan peluang pada menit ke-85 karena tembakan jarak jauhnya melambung di atas mistar. Tidak ada gol tambahan, laga berakhir dengan skor 1-1.

Pertandingan ini menjadi ajang uji coba yang berharga bagi kedua tim sebelum menghadapi turnamen besar





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Spanyol Irak Uji Coba Sepak Bola Hasil Imbang

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