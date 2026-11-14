Spanyol dan Prancis Bersaing Tuan Rumah Final UEFA Nations League Juni 2026

Spanyol dan Prancis mengajukan diri sebagai kandidat terkuat tuan rumah babak final UEFA Nations League. Keputusan pengundian pada 20 November di Nyon akan menentukan arah lomba tuan rumah.

Spanyol dan Prancis kini berada dalam persaingan sengit untuk menjadi tuan rumah babak final turnamen UEFA Nations League pada bulan Juni mendatang. Kompetisi ini tidak lagi terjadi di atas lapangan hijau, melainkan di meja perundingan administratif antar federasi sepakbola nasional. Kedua negara Eropa tersebut tampak dominan setelah menutup periode pendaftaran berkas pencalonan pada 21 Oktober lalu.

Detail Kandidat dan Stadion Penawaran

Federasi Sepakbola Spanyol telah menyerahkan proposal yang dianggap kuat dengan menawarkan dua fasilitas stadion utama. Kandidat lokasi yang diajukan Madrid adalah Stadion Santiago Bernabeu di Madrid dan Stadion Jose Zorrilla di Valladolid. Kedua venue ini dikenal dengan kapasitas besar dan reputasi internasional yang sudah mapan.

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Sementara itu, Federasi Prancis juga bersaing ketat dengan menawarkan infrastruktur olahraga kelas dunia. Kandidat stadion dari Prancis meliputi venue di Lyon dan Saint-Etienne. Penawaran ini menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan turnamen Empat Besar dengan standar organisasi tertinggi sesuai harapan konfederasi sepakbola Eropa.

Proses Pengundian dan Ketentuan UEFA

Keputusan final mengenai negara tuan rumah belum dapat ditetapkan sebelum pelaksanaan pengundian babak perempat final. Acara pengundian tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 November di Nyon, Swiss. Hasil undian ini akan menentukan jalannya kualifikasi menuju babak semifinal.

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Pihak UEFA lebih memprioritaskan penyelenggaraan fase final di negara yang merupakan salah satu dari empat timnas yang lolos ke semifinal. Langkah ini diambil guna menjamin kehadiran suporter yang lebih besar di stadion. Kehadiran massa penonton yang padat akan menciptakan atmosfer penuh semangat yang berdampak positif secara langsung terhadap daya tarik turnamen bagi media dan publik.

Dampak Strategis dan Riwayat Negara Tuan Rumah

Keunggulan Spanyol dan Prancis dalam perlombaan tuan rumah ini juga didorong oleh posisi mereka sebagai kandidat terkuat untuk mencapai semifinal. Riwayat penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan pola perputaran host. Portugal menjadi tuan rumah edisi pertama pada 2019, diikuti Italia pada 2021, Belanda pada 2023, dan Jerman pada 2025.

Bagi Spanyol, menjadi tuan rumah ajang ini memiliki dimensi strategis yang sangat krusial. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya besar negara tersebut untuk menyambut Piala Dunia 2030. Event ini akan digelar dalam kemitraan bersama Portugal dan Maroko. Sukses menyelenggarakan semifinal Nations League menjadi ujian penting kemampuan organisasi Spanyol sebelum Piala Dunia.

Prestasi organisasi yang baik dapat memperkuat peluang Stadion Santiago Bernabeu untuk terpilih menjadi lokasi partai final Piala Dunia 2030. Venue ini perlu membuktikan kemampuannya menampung ajang besar dengan kesiapan level tertinggi. Portugal adalah pemegang gelar Nations League terkini setelah mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final 2025. Prancis sebelumnya meraih gelar pada 2021, sementara Spanyol juara pada 2023. Inggris kini menjadi kandidat potensial meski terikat dengan jadwal Piala Eropa 2028.