Ketegangan memperebutkan final Piala Dunia 2030 memuncak. Spanyol mengancam menarik diri dari tuan rumah jika FIFA memilih Stadion Hassan II di Maroko untuk laga penutup turnamen.

Perang dingin antara Spanyol dan Maroko dalam memperebutkan hak penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 telah memasuki fase eskalasi serius. Keduanya berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Portugal untuk turnamen tahun 2030, namun ambisi untuk menjadi tempat laga penutup kian tak terbendung. Ketegangan ini bukan lagi sekadar masalah teknis venue, melainkan telah merembes ke ranah politik dan diplomasi sepak bola internasional.

Spesifikasi Stadion dan Ambisi Venue Final

Stadion Hassan II di Maroko muncul sebagai kandidat utama dengan infrastruktur raksasa yang sedang dibangun. Kapasitas stadion ini direncanakan mencapai 115 ribu penonton, sebuah angka yang akan menjadikannya stadion sepak bola terbesar di dunia saat diresmikan pada tahun 2029 mendatang. Angka presisi ini menjadi modal kuat Maroko untuk meyakinkan FIFA bahwa mereka mampu menampung kerumunan massa dalam skala global.

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Di sisi lain, Spanyol mengandalkan aset infrastruktur lama yang telah teruji namun membutuhkan renovasi besar. Kedua pihak Spanyol bertaruh pada Santiago Bernabeu atau Camp Nou sebagai venue final. Argumentasi utama Spanyol adalah kapasitas dan pengalaman penyelenggaraan, meskipun ada tantangan mengenai apakah fasilitas tersebut sudah memenuhi standar kapasitas 80 ribu penonton yang ideal tanpa renovasi ekstensif.

Posisi Teknis dan Argumen Federasi Spanyol

Presiden LaLiga, Javier Tebas, telah menyampaikan posisi keras bahwa final hanya layak digelar di Eropa karena infrastruktur yang tersedia. Tebas menyatakan bahwa Portugal menolak menjadi tuan rumah final karena tidak memiliki stadion berkapasitas 80 ribu penonton yang memadai. Oleh karena itu, menurut perhitungan teknis LaLiga, pilihan tersisa hanyalah di antara venue-venue raksasa di Spanyol.

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Argumen ini menjadi dasar klaim bahwa final Piala Dunia 2030 adalah hak eksklusif venue Eropa. Tebas menekankan bahwa keberadaan stadion super besar di Casablanca tidak mengubah fakta bahwa standar teknis dan logistik final Piala Dunia telah lama distandarkan oleh fasilitas-fasilitas di benua Biru. Pernyataan keras ini ditujukan langsung untuk menekan keputusan FIFA agar tidak memilih opsi non-Eropa.

Konflik Diplomasi dengan Pejabat FIFA dan Maroko

Situasi semakin rumit oleh interaksi diplomatik yang saling curiga antara Presiden LaLiga dan pimpinan federasi Maroko. Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko dan anggota Dewan FIFA, secara publik menegaskan bahwa final akan digelar di Casablanca. Pernyataan ini memicu kemarahan Javier Tebas yang menilai adanya ketidakkonsistenan antara pernyataan pejabat tuan rumah dengan bantahan resmi FIFA.

Tebas mengajukan pertanyaan retoris yang tajam mengenai siapa yang sebenarnya bersikap transparan. Ia mempertanyakan apakah kekeliruan berasal dari presiden federasi tuan rumah yang juga anggota Dewan FIFA, atau apakah media harus mempercayai bantahan resmi dari Gianni Infantino. Ketegangan ini menunjukkan retaknya kepercayaan antara penyelenggara nasional dan badan induk sepak bola dunia dalam menyikapi pengumuman venue.

Implikasi Politik Domestic dan Ancaman Mundur

Perselisihan venue telah berubah menjadi isu politik domestik di Spanyol menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 November. Alberto Núñez Feijóo, pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, memanfaatkan isu ini untuk menyerang pemerintah. Feijóo menyatakan bahwa partisipasi Spanyol dalam Piala Dunia 2030 seharusnya bersifat kondisional terhadap hak mendapatkan final.

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Feijóo secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk mendorong negara tersebut mundur dari status tuan rumah jika FIFA memberikan hak final kepada Maroko. Pernyataan ini merupakan sinyal serius bahwa dukungan publik dan politik terhadap tuan rumah bersama bisa runtuh jika ambisi nasional tidak terpenuhi. Jika tawaran mundur ini diikuti tindakan nyata, struktur penyelenggaraan Piala Dunia 2030 akan menghadapi guncangan infrastruktur yang signifikan.

FIFA sendiri menyatakan bahwa lokasi final akan ditentukan pada waktu yang tepat setelah melakukan penilaian kelayakan. Pengamatan lapangan telah dimulai pada November, mengunjungi kota-kandidat di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Keputusan akhir akan bergantung pada penilaian teknis menyeluruh, namun tekanan politik dari Spanyol dan klaim infrastruktur Maroko menciptakan dilema kompleks bagi Gianni Infantino dalam memutuskan winner dari persaingan ini.