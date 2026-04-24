Spanduk Provokatif Ditujukan ke Gubernur Jabar Warnai Pertandingan Persib vs Arema

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC diwarnai aksi pemasangan spanduk yang berisi kalimat provokatif ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Stadion GBLA. Insiden ini memicu perhatian dan perdebatan di kalangan suporter dan netizen.

Pertandingan penting antara Persib Bandung dan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ( GBLA ) menjadi sorotan tidak hanya karena aksi di lapangan, tetapi juga karena insiden pemasangan spanduk yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

Spanduk provokatif tersebut terpampang jelas di area tribun utara, menarik perhatian puluhan ribu suporter yang memadati stadion. Alih-alih menampilkan dukungan dan semangat untuk tim kebanggaan, Persib Bandung, spanduk tersebut justru memuat kalimat yang cukup keras dan menohok, menciptakan suasana tegang di antara para pendukung. Kehadiran spanduk ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola, serta memicu perdebatan mengenai etika dan batasan ekspresi dukungan dalam sebuah pertandingan olahraga.

Spanduk dengan tulisan 'Shut Up KDM', menggunakan inisial nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terlihat sangat mencolok dengan kombinasi warna hitam dan merah pada hurufnya yang kontras dengan latar belakang putih kain spanduk. Keberadaan spanduk ini pertama kali disadari oleh para suporter pada awal babak kedua pertandingan dan tetap terbentang hingga akhir laga, Jumat (24/4/2026) malam. Reaksi dari para suporter yang menyaksikan spanduk tersebut beragam, mulai dari rasa kaget, penasaran, hingga kekecewaan.

Insiden ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, memicu diskusi hangat di antara para netizen mengenai motif di balik pemasangan spanduk tersebut. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa spanduk tersebut merupakan bentuk protes dari sebagian Bobotoh, sebutan untuk suporter Persib Bandung, terhadap kebijakan atau pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari perwakilan Bobotoh yang menjelaskan secara rinci alasan di balik aksi pemasangan spanduk tersebut.

Pihak kepolisian dan panitia penyelenggara pertandingan juga belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Keamanan di sekitar stadion diperketat setelah adanya spanduk tersebut, untuk mencegah terjadinya kericuhan atau tindakan provokatif lainnya. Insiden spanduk ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga sportivitas dan etika dalam mendukung tim sepak bola. Meskipun ekspresi dukungan dan kritik merupakan hak setiap individu, namun perlu dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melanggar hukum.

Pemasangan spanduk yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti memicu konflik antar suporter, merusak citra sepak bola Indonesia, dan mengganggu ketertiban umum. Pihak-pihak terkait, termasuk klub sepak bola, federasi sepak bola, dan pemerintah daerah, perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi mengenai etika mendukung sepak bola, memperketat pengawasan di area stadion, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindakan provokatif.

Selain itu, penting juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara klub sepak bola, suporter, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan memicu opini publik. Informasi yang tidak akurat atau provokatif dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, sehingga perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.

Diharapkan, insiden spanduk ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengekspresikan dukungan dan kritik terhadap sepak bola Indonesia





