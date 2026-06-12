SpaceX Raih Rekor IPO 75 Miliar Dolar, Menjadi Salah Satu Perusahaan Terbesar Wall Street

SpaceX mencatat penawaran umum perdana terbesar di AS dengan nilai 75 miliar dolar, menempatkan perusahaan roket milik Elon Musk di antara sepuluh perusahaan teratas Wall Street. IPO ini menarik minat tinggi investor ritel dan menimbulkan spekulasi tentang dampak pasar global.

NEW YORK, Jumat - Penawaran umum perdana ( IPO ) SpaceX milik Elon Musk mencetak rekor dengan nilai penawaran mencapai 75 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp 1.347 triliun.

Harga penawaran ditetapkan pada 135 dolar per lembar, atau kira‑kira Rp 2,4 juta, untuk total 555,56 juta lembar saham yang akan diperdagangkan di Nasdaq Texas dengan simbol ticker SPCX. Nilai kapitalisasi pasar yang dihasilkan menempatkan SpaceX dalam sepuluh perusahaan terbesar di Wall Street, dengan valuasi mencapai 1,77 triliun dolar AS, melampaui nilai pasar Tesla, Meta, serta raksasa ritel Walmart. IPO ini juga melampaui debut Saudi Aramco pada 2019 yang hanya mencetak 29,4 miliar dolar.

Karena besarnya skala, para analis memperkirakan ada ribuan miliarder baru yang akan muncul dari hasil penjualan saham ini, sekaligus menimbulkan potensi guncangan pada pasar global. Permintaan terhadap saham SpaceX tercatat lebih dari empat kali lipat dibandingkan kapasitas yang ditawarkan oleh sindikat yang dipimpin oleh Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Bank of America, bersama lebih dari dua puluh lembaga keuangan lainnya.

Menariknya, lebih dari 20 persen alokasi saham dikhususkan untuk investor ritel, jauh di atas proporsi yang biasanya diberikan dalam IPO teknologi besar. Langkah ini memberi kesempatan kepada para penggemar Musk untuk memiliki bagian kecil dari perusahaan yang selama ini dikenal karena program peluncuran roket, satelit Starlink, dan ambisi kolonisasi Mars. CEO 50 Park Investments, Adam Sarhan, menilai bahwa ujian sesungguhnya bagi SpaceX adalah bagaimana pasar menanggapi sahamnya dalam beberapa minggu ke depan, bukan sekadar pada hari pertama perdagangan.

Dalam rangka mendukung ekspansi bisnisnya, SpaceX baru‑baru ini menandatangani perjanjian layanan komputasi awan jangka panjang dengan Google, yang mengamankan kapasitas komputasi penting di tengah persaingan AI yang semakin ketat. Unit internet satelit Starlink tetap menjadi sumber pendapatan utama, melayani jutaan pelanggan di 164 negara, wilayah, dan pasar. Selain itu, anak perusahaan xAI dan kolaborasi dengan OpenAI serta Anthropic diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan baru, seiring SpaceX menargetkan total pasar senilai 28,5 triliun dolar AS.

Meski pendapatan pada 2025 tercatat 18,7 miliar dolar, perusahaan masih mencatat kerugian bersih sebesar 4,9 miliar dolar, menimbulkan keraguan di kalangan investor Wall Street yang menilai keberhasilan SpaceX sangat bergantung pada kemampuan Musk menepati janji‑janji ambisius seperti pusat data di luar angkasa dan misi manusia ke Mars. Jika saham kembali naik lebih dari 50 persen setelah penawaran, hal itu akan menandakan kepercayaan pasar yang kuat; sebaliknya, return di bawah 10 persen dapat dianggap sebagai kegagalan.

Dengan semua mata tertuju pada aksi perdagangan awal, SpaceX kini berada di persimpangan antara inovasi luar angkasa dan dinamika pasar modal yang penuh tantangan





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