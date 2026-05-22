SpaceX Membuka Rencana Go Public dengan Ambisi Besar di Masa Depan

Perusahaan roket dan satelit milik Elon Musk, SpaceX, telah mengungkapkan rencana go public dengan memberikan gambaran soal keuangan dan kepemimpinan perusahaan. Rencana ini mencakup detail terkait anggota dewan direksi, penjualan, laba, pengeluaran dan cara perusahaan menjalankan bisnis.

Untuk mencapai ambisi besar di masa depan, SpaceX akan terus memproduksi dan meluncurkan armada satelit dengan cepat untuk mendukung teknologi komunikasi Starlink. Perusahaan juga memanfaatkan Matahari dalam mendukung kecerdasan buatan (AI) dan membangun pangkalan di Bulan serta kota yang ada di planet lain. Namun, SpaceX juga mengalami kerugian sejak 2024 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2026. Belanja infrastruktur AI juga butuh uang yang sangat banyak, tetapi SpaceX berharap tidak selalu merugi.

Dalam uraianannya, perusahaan terdapat peluang pendapatan sebesar US$28,5 triliun. Selain itu, peluang juga mencakup US$2,4 triliun untuk rencana pusat data luar angkasa dan US$670 miliar potensi langganan konsumen. Ambisi besar perusahaan Elon Musk menunjukkan dunia saat ini makin sengit berlomba-lomba 'membakar uang' demi mengembangkan teknologi AI dengan iming-iming laba berkali-kali lipat sebagai imbalan di masa depan





