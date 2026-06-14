SpaceX IPO Runtuhkan Rekor, Menjadi Sektor Teknologi Terbesar di Wall Street

Penawaran saham perdana SpaceX mengumpulkan 75 miliar dolar AS, menempatkan perusahaan roket ini pada posisi ke-10 di Wall Street. Keberhasilan IPO ini menandai langkah strategis Elon Musk dan memberi investor peluang besar di sektor teknologi dan ruang angkasa.

Penjualan saham perdana SpaceX, perusahaan roket dan pesawat ruang angkasa milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk , telah menorehkan rekor sejarah di pasar saham Amerika Serikat.

Pada Jumat, 12 Juni 2026, SpaceX memperkenalkan penawaran umum perdana (IPO) dengan nilai sebesar 75 miliar dolar AS, setara dengan 1,347 triliun rupiah. Harga setiap lembar saham ditetapkan sebesar 135 dolar AS, dan jumlah saham yang ditawarkan mencapai 555,56 juta. Perusahaan ini kini menempati posisi ke-10 di daftar perusahaan terbesar Wall Street dengan kapitalisasi pasar 1,77 triliun dolar AS.

Keberhasilan IPO ini menjanjikan bagi para investor sejumlah ribuan miliarder baru, menempatkan semua mata pada bagaimana Wall Street akan mampu menyerap penawaran yang begitu monumental dan potensi dampaknya terhadap pasar global. SpaceX menjadi yang pertama di antara raksasa teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang menargetkan pasar publik, diikuti oleh perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic yang baru-baru ini mengajukan permohonan debut pasar.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Elon Musk telah mengintegrasikan perusahaan xAI dan platform media sosial X (sebelumnya Twitter) ke dalam penggabungan dengan SpaceX pada awal tahun ini. Perusahaan keuangan besar seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Bank of America memimpin sindikat yang melibatkan lebih dari 20 bank dalam kesepakatan ini. Bloomberg mencatat bahwa permintaan terhadap IPO SpaceX melebihi empat kali lipat dari penawaran bank-bank besar dan lembaga keuangan, sementara minat investor ritel juga sangat tinggi.

Lebih dari 20 persen saham dialokasikan untuk investor ritel, angka yang jauh melampaui persentase alokasi biasa dalam IPO. Keberhasilan penggalangan dana ini sangat mengagumkan mengingat SpaceX secara historis mencatatkan kerugian lebih dari 40 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan perusahaan yang selalu mencatat laba sejak pendirian, seperti Aramco dan Alibaba, SpaceX berhasil mengumpulkan dana yang lebih besar. Pada 2019, Aramco mengumpulkan 29,4 miliar dolar AS, sedangkan Alibaba pada 2014 mengumpulkan 21,4 miliar dolar AS.

Perbedaan utama terletak pada cara penilaian: Aramco dinilai berdasarkan arus kas dan pendapatan yang stabil, menggunakan rasio laba atau P/E, sementara SpaceX dinilai melalui potensi pengganda disrupsi dan proyeksi monetisasi layanan satelit seperti Starlink. Starlink telah memonopoli layanan internet satelit orbit rendah, dan belum ada pesaing signifikan yang dapat mengalahkannya, sehingga pasar bersedia membayar premi tinggi atas prospek dominasi jangka panjang perusahaan. Setelah penjualan saham, nilai saham SpaceX terus naik.

Pada pukul 18.30 waktu New York, atau Sabtu pagi Waktu Indonesia Barat, harga saham SPCX mencapai 166,76 dolar AS, menempatkan valuasi resmi Space Exploration Technologies Corp pada 2,2 triliun dolar AS. Elon Musk, yang sudah menjadi orang terkaya di dunia sebelum IPO ini, sekarang memiliki kekayaan tambahan sekitar 982 miliar dolar AS berkat kepemilikan saham di SpaceX. Total kekayaan Musk, meliputi kepemilikan saham di Tesla, xAI, dan perusahaan publik lainnya, mencapai 1,26 triliun dolar AS atau setara 22,4 kuadriliun rupiah.

Walaupun komposisi kekayaan ini sebagian besar berbentuk ekuitas, bukan uang tunai, penilaian pasar terhadap masa depan SpaceX tetap menjadi kunci dalam menentukan persepsi nilai ini. Melihat sejarah, investor di bursa AS biasanya dapat menoleransi kerugian pada tahap awal perusahaan jika anu memiliki potensi monopoli atau inovasi disruptif. Struktur bisnis SpaceX, yang mencakup rencana jangka panjang untuk layanan ruang angkasa dan internet satelit, memberi investor keyakinan akan peluang memonopoli sektor vital masa depan.

Ketika pasar menilai SpaceX lebih tinggi dibandingkan raksasa industri fisik, hal ini mencerminkan ekspektasi tentang pertumbuhan nilai jangka panjang yang melebihi pendapatan tradisional. Penting bagi investor mempertimbangkan risiko dan potensi disruptif ketika menilai nilai saham SpaceX dalam konteks yang lebih luas dari ruang angkasa dan teknologi. Secara keseluruhan, IPO SpaceX menetapkan standar baru bagi perusahaan teknologi dengan model bisnis inovatif.

Meskipun mencatat pembiayaan sebesar 75 miliar dolar AS, aset dan teknologi SpaceX mewakili langkah strategis dalam menjemput peluang ekspansi global dan regulasi yang semakin permisif terhadap industri luar angkasa. Investor yang berpartisipasi dalam penawaran ini sekarang memiliki kesempatan menuntut bagian dari nilai substansial yang dihasilkan oleh SpaceX dan, lebih luas lagi, oleh inovasi terdepan Elon Musk.





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