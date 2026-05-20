Soto Tahu Mbah Wongso: Keunikan, Sejarah, dan Perkembangan

Soto Tahu Mbah Wongso, salah satu tempat makan legendaris di Yogyakarta, memiliki keunikan karena menjadikan tahu sebagai isian utama. Warung ini berdiri sejak 1952 dan memiliki cita rasa gurih yang ringan dan segar. Usaha ini diteruskan oleh Marjudi, generasi penerus keluarga Mbah Wongso, dan terus berkembang sebagai salah satu ikon kuliner Yogyakarta.

Apa keunikan Soto Tahu Mbah Wongso dibandingkan soto lain?

Bagi masyarakat Yogyakarta, Soto Tahu Mbah Wongso memang sudah lama dikenal sebagai kuliner legendaris. Berdiri sejak 1952, warung ini memiliki keunikan karena menjadikan tahu sebagai isian utama, berbeda dari kebanyakan soto yang memakai ayam atau daging. Kuahnya bening dengan rasa gurih yang ringan dan segar, menjadi ciri khas yang membuat pelanggan terus kembali. Saat ini, usaha tersebut diteruskan oleh Marjudi (67), generasi penerus keluarga Mbah Wongso.

Meski sempat menghadapi berbagai tantangan, warung soto sederhana itu tetap bertahan dan terus berkembang sebagai salah satu ikon kuliner Yogyakarta. Semangkuk Soto Tahu Mbah Wongso dibanderol Rp12 ribu. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik. Tahu putih yang lembut berpadu dengan kuah bening, lalu disantap bersama cabai rawit utuh dan kemangi segar yang tersedia di meja makan.

Menurut Marjudi, penggunaan tahu bukan tanpa alasan. Dulu, soto ini memang dibuat untuk masyarakat kecil yang melintas di jalur tersebut. Pada masa itu banyak orang bepergian dengan berjalan kaki atau menunggang kuda, sehingga membutuhkan makanan hangat yang murah namun mengenyangkan. Keistimewaan lain ada pada kuahnya yang bening namun tetap kaya rasa.

Marjudi mengaku hingga sekarang ia masih turun langsung memasak kuah soto setiap hari. Ia bahkan masih mengingat pujian mendiang Bondan Winarno terhadap racikan soto tersebut. Selain soto tahu, pelanggan juga bisa menambah lauk seperti babat iso atau ayam kampung yang disajikan terpisah. Namun menurut Marjudi, justru babat iso yang paling sering diburu pelanggan.

Popularitas Soto Tahu Mbah Wongso kembali ramai diperbincangkan setelah kunjungan Dian Sastrowardoyo viral di media sosial. Namun bagi pelanggan lama, kelezatan soto ini memang sudah menjadi alasan untuk terus kembali datang. Dalam video yang dibagikannya, Dian mengungkapkan rasa rindunya terhadap cita rasa khas soto legendaris tersebut.

"Soto favorit aku, udah lama banget enggak ke sini. Ngangenin, kangen banget sama rasa ini," ujar Dian saat menikmati Soto Tahu Mbah Wongso. Sejumlah pelanggan juga mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan Soto Tahu Mbah Wongso. Salah satunya, Hani (25), pelanggan asal Yogyakarta yang kini merantau ke Pontianak.

Ia mengaku selalu menyempatkan diri makan di Soto Tahu Mbah Wongso setiap kali pulang kampung bersama keluarganya.

"Kalau lagi pulang ke Jogja pasti diajak keluarga makan ke sini. Rasanya segar banget, apalagi kalau pakai kemangi jadi makin seger," ujar Hani. Dalam sehari saat Sabtu dan Minggu, warung itu mampu menjual sekitar 500 mangkuk soto. Jumlah pengunjung bahkan meningkat tajam ketika musim liburan atau hari libur nasional tiba.

Meski kini ramai pengunjung, perjalanan usaha Soto Tahu Mbah Wongso tidak selalu berjalan mulus. Sebelum gempa besar mengguncang Yogyakarta, warung ini hanya memiliki tiga meja kecil di lokasi lamanya. Pandemi Covid-19 juga sempat membuat warung sangat sepi. Namun perlahan, usaha tersebut kembali bangkit.

Untuk mendukung pengembangan usahanya, Marjudi memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sebagai tambahan modal pada 2023. Awalnya ia hanya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, namun setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhan usaha, jumlah pinjaman akhirnya ditingkatkan menjadi Rp300 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli kendaraan operasional sekaligus menunjang berbagai kebutuhan pengembangan warung. Menurut Marjudi, KUR BRI dipilih karena menawarkan bunga yang terjangkau serta proses pengajuan yang mudah bagi pelaku usaha kecil.

Tambahan modal tersebut pun turut membantu perkembangan Soto Tahu Mbah Wongso yang kini terus tumbuh dan tetap menjadi salah satu kuliner legendaris favorit di Yogyakarta. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, Marjudi juga mulai menyiapkan perluasan area usaha, termasuk rencana penambahan lahan parkir agar pengunjung lebih nyaman saat datang, terutama pada akhir pekan dan musim liburan





