Soto Lamongan Meramaikan Kuliner Solo: Tiga Warung Favorit Mahasiswa dan Warga Lokal

Solo menambah pilihan kuliner dengan Soto Lamongan berkuah kuning kental dan taburan koya. Tiga warung unggulan-Cak Har, Cak No, dan Pak Wid-menjadi favorit mahasiswa dan warga berkat rasa autentik Jawa Timur, porsi melimpah, dan harga terjangkau.

Solo , kota yang terkenal dengan ragam kuliner tradisionalnya, kini semakin melengkapi daftar rasa khasnya dengan hadirnya Soto Lamongan yang menampilkan cita rasa autentik Jawa Timur.

Kuah berwarna kuning pekat, kental, dan diperkaya dengan koya renyah menjadi penanda utama perbedaan Soto Lamongan di Solo dengan soto berkuah bening yang lebih lazim di wilayah ini. Kehadiran hidangan ini tidak hanya memikat selera mahasiswa yang mencari sarapan cepat dan mengenyangkan, tetapi juga warga lokal yang ingin menikmati sensasi kuliner lintas daerah tanpa harus meninggalkan kota budaya Solo.

Berbagai warung yang menyajikan Soto Lamongan tersebar di titik‑titik strategis, menjadikan pilihan makan siang atau makan malam menjadi lebih beragam dan mudah dijangkau. Salah satu tempat yang paling banyak disebut sebagai destinasi wajib bagi pencinta Soto Lamongan adalah Soto Lamongan Cak Har. Terletak di Jalan Veteran No.282, Tipes, warung ini menyajikan kuah kuning pekat yang disertai taburan koya melimpah, sehingga setiap suapan terasa gurih dan kompleks.

Selain soto ayam, Cak Har juga menawarkan varian lain seperti Soto Ayam Lamongan Ceker dan Rawon, serta beragam lauk tambahan seperti uritan, ati ampela, kulit ayam, kikil, brutu, ceker, balungan, dan sayap. Karena popularitasnya yang tinggi, gerobak ini sering habis terjual paling cepat pada pukul sepuluh pagi, menandakan antusiasme tinggi pelanggan yang datang dari berbagai sudut kota.

Buka setiap hari dari pukul tujuh pagi hingga dua puluh satu malam, Cak Har menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang menginginkan rasa otentik Surabaya di tengah Solo. Warung lain yang tidak kalah menonjol adalah Soto Ayam Lamongan Cak No, yang berlokasi di Jalan Abdul Rachman Saleh, depan RRI, Kestalan. Sejak berdiri pada tahun 2010, Cak No telah menjadi "hidden gem" yang sangat digemari mahasiswa dan pekerja kantoran karena harganya yang terjangkau serta rasa kuahnya yang tetap konsisten.

Kuah kuning pekat dipadu dengan suwiran ayam, bihun, telur, serta taburan koya menciptakan kombinasi rasa yang seimbang antara gurih, pedas, dan sedikit manis. Jam operasional mulai pukul enam pagi hingga sebelas siang, atau sampai habis pada pukul satu siang, memungkinkan para pengunjung menikmati sarapan lezat sebelum memulai aktivitas.

Popularitasnya terlihat dari kemampuan warung ini menghabiskan sepuluh ekor ayam dalam lima jam pada hari biasa dan bahkan tujuh belas ekor pada hari libur, membuktikan betapa kuatnya permintaan akan soto berkuah kental ini. Tak jauh dari pusat kota, Soto Ayam Lamongan Pak Wid menetapkan standar baru bagi pecinta soto berkuah kuning. Beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.44, Dusun I, Ngasinan, Sukoharjo-yang berbatasan langsung dengan Solo-Pak Wid menyajikan porsi besar dengan "full uritan" sebagai ciri khasnya.

Bagi penggemar jeroan, pilihan uritan melimpah, kulit, dan bagian lainnya menambah dimensi rasa yang kaya dan memuaskan. Warung ini buka setiap hari dari pukul tujuh pagi hingga dua siang, menyediakan pilihan yang pas untuk makan siang atau brunch. Meskipun berada di luar batas administratif Solo, lokasinya yang strategis membuatnya menjadi tujuan kuliner favorit warga Solo yang menginginkan Soto Lamongan dengan porsi melimpah dan rasa yang tetap otentik.

Keberagaman pilihan soto lamongan di Solo tak hanya memperkaya lanskap kuliner kota, melainkan juga menjadi bukti bahwa budaya makan di Indonesia terus berkembang melalui pertukaran rasa antar daerah. Mahasiswa, pekerja, hingga turis dapat menikmati keunikan kuah kuning kental, taburan koya renyah, dan variasi lauk melimpah yang ditawarkan oleh tiap warung.

Dengan harga yang bersahabat, jam operasional yang luas, dan lokasi yang mudah dijangkau, Soto Lamongan telah menjadi alternatif yang menawan bagi siapa saja yang ingin mengeksplorasi cita rasa Jawa Timur tanpa harus meninggalkan Solo. Bagi pecinta kuliner yang selalu mencari pengalaman baru, menelusuri warung‑warung ini merupakan petualangan rasa yang layak dicoba, terutama pada pagi atau siang hari ketika kehangatan kuah dapat melengkapi aktivitas harian dengan kenikmatan yang autentik





