Sosok Selebgram Brunei yang Habisi Sesama WNA di Blok M Terbongkar! Pemilik Akun IG @Woodyrman Kasus tersebut sempat menghebohkan media sosial setelah video detik-detik keributan keduanya viral.

Dalam rekaman yang beredar, korban dan pelaku terlihat terlibat cekcok di kawasan Blok M Hub pada Rabu dini hari, 6 Mei 2026. Beberapa orang yang berada di lokasi sempat mencoba melerai. Namun emosi pelaku diduga memuncak hingga akhirnya korban dipukul dan langsung ambruk di lokasi.

Telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tutur Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa, 26 Mei 2026. Polisi mengungkap, sebelum kejadian korban awalnya tengah berada di sekitar lokasi bersama sejumlah rekannya. Situasi masih normal sampai pelaku datang menggunakan mobil bersama temannya. Yang menarik perhatian penyidik, pelaku disebut turun sambil membawa paper bag hitam yang diduga berisi botol kaca.

Sekitar pukul 03.28 WIB, terduga pelaku tiba di lokasi bersama rekannya dengan menggunakan mobil. Saat turun dari kendaraan, terduga pelaku membawa paper bag berwarna hitam yang diduga berisi botol kaca, kemudian menghampiri korban hingga terjadi adu argumentasi di area pintu masuk Blok M Hub, tuturnya. Perdebatan antara keduanya kemudian makin panas dan berpindah hingga ke depan area Restu Sport. Di situlah aksi penganiayaan diduga terjadi.

Terduga pelaku diduga memukul korban satu kali pada bagian kepala menggunakan paper bag yang berisi botol kaca hingga korban terjatuh, kata dia. Korban yang sudah bersimbah darah sempat dibawa ke tempat penginapan sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Setelah kejadian, korban sempat dibawa ke tempat penginapan di sekitar lokasi, kemudian dibawa ke RSPP untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, kondisi korban memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei 2026, ujarnya.

Sosok selebgram yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan maut terhadap seorang warga negara asing (WNA) di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jaksel, akhirnya terungkap. Misteri keributan maut di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya mulai terungkap. Pelakunya ternyata selebgram, tapi juga seorang WNA Brunei





WNA Brunei Darussalam Tewas Dianiaya di Blok M, Pelakunya Ternyata Selebgram MIA

WNA asal Brunei Darussalam berinisial MHF tewas dianiaya di Blok M, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah selebgram berinsial MIA.

Selebgram Brunei Ditangkap usai Diduga Habisi Sesama WNA di Blok M

Misteri keributan maut di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya mulai terungkap. Pelakunya ternyata selebgram, tapi juga seorang WNA Brunei.

Sosok Selebgram Brunei yang Habisi Sesama WNA di Blok M Terbongkar! Pemilik Akun IG @Woodyrman

Sosok selebgram yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan maut terhadap seorang warga negara asing (WNA) di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jaksel, akhirnya terungkap

Sosok Selebgram Brunei yang Habisi Sesama WNA di Blok M Terbongkar

Pemilik akun IG Woodyrman

Kapolsek Metro Kebayoran Baru, Ajun Komisaris Besar Polisi Nugrahadi Kusuma mengatakan bahwa motif pasti penganiayaan yang menewaskan korban berinisial MHF (30) masih diselidiki.

