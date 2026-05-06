Sosok Edbert Laos: Putra Sulung Sherly Tjoanda yang Menjadi Pilar Keluarga dan Dukungan bagi Gubernur Maluku Utara

Profil lengkap Bennett Edbert Laos, putra sulung Sherly Tjoanda, yang kini mengambil peran penting dalam keluarga setelah kehilangan ayahnya sekaligus mendukung ibunya memimpin Maluku Utara.

Sherly Tjoanda kini mengemban amanah besar sebagai Gubernur Maluku Utara . Dalam perjalanannya memimpin provinsi tersebut, ia tidak sendirian. Dukungan keluarga menjadi fondasi terkuatnya, terutama dari ketiga anaknya.

Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian publik adalah putra sulungnya, Bennett Edbert Laos. Edbert sering terlihat mendampingi ibunya dalam berbagai kunjungan kerja ke berbagai pelosok Maluku Utara, memberikan dukungan moral dan fisik yang sangat berarti. Kehadirannya bukan sekadar sebagai anak, melainkan sebagai pelindung dan pendamping yang setia, sehingga sosoknya kini semakin dikenal luas oleh masyarakat setempat dan bahkan menjadi idola bagi banyak kaum wanita karena pembawaannya yang tenang dan dewasa.

Mengenal lebih dekat sosok Bennett Edbert Laos, ia merupakan putra pertama dari pasangan Benny Laos dan Sherly Tjoanda. Edbert memiliki dua adik, yaitu Benneisha Edelyn Laos dan Benedictus Edrick Laos, yang juga menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di bidang akademik, Edbert menunjukkan dedikasi yang tinggi. Sejak akhir tahun 2023, ia menempuh pendidikan tinggi di Bellevue College yang terletak di Washington, Amerika Serikat.

Dengan mengambil jurusan Bisnis dan Keuangan, Edbert mempersiapkan dirinya untuk memiliki bekal intelektual yang kuat guna membantu mengelola berbagai tanggung jawab di masa depan, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Sebelum ibunya resmi menjabat sebagai Gubernur, Edbert yang akrab disapa Koko Edbert ini sudah menunjukkan loyalitasnya dengan setia menemani orang tuanya saat berkampanye, menunjukkan bahwa ia memiliki kepedulian yang besar terhadap visi dan misi ibunya untuk kemajuan daerah. Namun, kehidupan Edbert tidak lepas dari ujian yang sangat berat.

Insiden tragis yang merenggut nyawa ayahnya, Benny Laos, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Di tengah duka yang menyelimuti, Edbert menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa sebagai anak laki-laki tertua, terdapat beban tanggung jawab besar yang kini berpindah ke pundaknya. Edbert berkomitmen penuh untuk menggantikan peran sang ayah dalam menjaga dan melindungi ibu serta kedua adik-adiknya.

Ia tidak ingin ibunya terbebani oleh urusan domestik yang berat saat harus memimpin sebuah provinsi. Dengan semangat pengabdian, Edbert berusaha menjadi pilar penyangga bagi keluarganya agar Sherly Tjoanda dapat mencurahkan seluruh pikiran dan energinya untuk melayani masyarakat Maluku Utara dengan optimal. Dalam sebuah kesempatan melalui tayangan di YouTube Metro TV, Edbert mengungkapkan isi hatinya dengan penuh ketulusan. Ia menyatakan bahwa sebagai anak pertama, ia akan terus belajar dan berupaya maksimal untuk mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan oleh ayahnya.

Fokus utamanya adalah memastikan adik-adiknya mendapatkan kasih sayang dan bimbingan yang cukup, serta memastikan sang ibu merasa aman dan didukung sepenuhnya. Pernyataan ini menunjukkan tingkat empati dan tanggung jawab yang sangat tinggi bagi seorang pemuda seusianya. Kombinasi antara wajah yang tampan, kepribadian yang ramah, dan sikap rendah hati membuat Edbert dipandang sebagai sosok teladan bagi generasi muda dalam hal bakti kepada orang tua dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Popularitas Sherly Tjoanda sebagai pemimpin baru di Maluku Utara juga terlihat dari berbagai fenomena unik di masyarakat. Salah satunya adalah viralnya video seorang pemuda asal Sumatera Utara yang nekat melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki dari Gorontalo menuju Maluku Utara hanya demi bertemu dengan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. Hal ini menunjukkan adanya harapan besar dan kekaguman masyarakat terhadap sosok pemimpin wanita yang didampingi oleh keluarga yang harmonis dan suportif.

Kehadiran Edbert di sisi ibunya memberikan citra positif bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari dukungan keluarga yang kokoh. Dengan segala tantangan yang ada, sinergi antara dedikasi Sherly dalam pemerintahan dan dukungan tanpa syarat dari Edbert diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat di Maluku Utara





