Sorotan Tajam Terhadap Rafael Leao: Performa Menurun dan Kritik Pedas di AC Milan

Performa Rafael Leao menjadi sorotan utama setelah AC Milan meraih hasil minor melawan Udinese. Mantan pemain dan pelatih memberikan kritik pedas atas penurunan performa Leao, dengan menyoroti hilangnya fokus dan kecepatan sang pemain.

Aksi Rafael Leao dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Italia musim 2025-2026 antara AC Milan melawan Udinese di Stadion San Siro pada tanggal 11 April 2026 menjadi sorotan utama. Pertandingan tersebut, yang berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan bagi AC Milan, meninggalkan kesan mendalam terkait performa salah satu pemain kunci mereka, Rafael Leao . Di tengah persaingan ketat di liga-liga top Eropa, termasuk Liga Inggris musim 2025-2026, perhatian pecinta sepak bola tertuju pada penampilan Leao. Meski seluruh pemain I Rossoneri secara keseluruhan tampil di bawah performa terbaik mereka, kritikan paling keras diarahkan kepada Leao. Bahkan, ia sempat mendapatkan cemoohan dari para suporter yang hadir di stadion saat dirinya ditarik keluar lapangan. Hal ini mencerminkan kekecewaan suporter terhadap penampilannya yang dianggap jauh dari harapan.

Mantan penyerang ternama, Paolo Di Canio, memberikan pandangannya tentang perubahan prioritas yang dialami Leao sejak AC Milan meraih gelar juara liga beberapa tahun sebelumnya. Di Canio menyatakan keprihatinannya terhadap penurunan performa Leao, mengindikasikan bahwa pemain tersebut tampaknya lebih fokus pada hal-hal di luar sepak bola. Di Canio menyoroti bahwa setelah keberhasilan meraih scudetto pada tahun 2022, Leao seperti kehilangan semangat dan fokusnya di lapangan. Ia tampaknya lebih tertarik pada kegiatan lain seperti merekam lagu atau tampil dalam pertunjukan fesyen, yang mengindikasikan hilangnya rasa lapar untuk terus berkembang sebagai pemain sepak bola. Di Canio juga menegaskan bahwa meski kehidupan pribadi pemain adalah urusannya sendiri, namun jika fokus Leao terbagi antara sepak bola dan kegiatan lain, maka performanya di lapangan akan terpengaruh.

Senada dengan Di Canio, pelatih kawakan Fabio Capello juga ikut mengkritik hilangnya keunggulan utama Leao, yaitu kecepatannya dalam duel satu lawan satu. Capello menilai bahwa Leao kini kesulitan memberikan solusi bagi tim, baik ketika ditempatkan sebagai penyerang tengah maupun saat dikembalikan ke posisi favoritnya di sayap kiri. Capello juga memberikan komentar terhadap reaksi suporter yang mengejek Leao, ia sependapat dengan pendapat Rabiot bahwa suporter sebaiknya memberikan dukungan kepada Leao alih-alih mengejeknya. Namun, Capello menekankan bahwa Leao juga harus berusaha keras untuk memperbaiki penampilannya. Capello menegaskan keraguannya terhadap kemampuan Leao sebagai penyerang tengah.

