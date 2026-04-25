Sorotan Menteri Keuangan: Gangguan Internal dan Perombakan Pejabat Eselon I

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyoroti adanya gangguan internal di Kementerian Keuangan . Gangguan ini muncul dalam bentuk isu negatif terkait ketahanan fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan budaya kerja yang kurang mendukung kinerja birokrasi.

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai informasi yang tidak akurat beredar luas di media sosial, seperti klaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu bertahan selama tiga bulan dan nilai tukar rupiah berpotensi mencapai Rp 20.000 per dolar AS. Selain itu, muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa sisa dana negara hanya tersisa Rp 120 triliun. Di samping isu-isu tersebut, terdapat pula keluhan mengenai hambatan dalam proses birokrasi Kementerian Keuangan. Contohnya, seorang pejabat yang menunda-nunda penugasan selama tiga bulan.

Menyusul sorotan Purbaya, Kementerian Keuangan melakukan perombakan pejabat eselon I. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman tidak lagi aktif sejak 21 April 2026. Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin juga mengalami rotasi, ditugaskan sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning PT Danantara Investment Management sejak 13 Februari 2026. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya korelasi antara gangguan yang disoroti Purbaya dan keputusan perombakan pejabat tersebut.

Purbaya sendiri mengakui adanya sedikit hubungan, namun menegaskan bahwa ada faktor lain yang juga menjadi pertimbangan. Ia menekankan bahwa informasi yang beredar dari Kementerian Keuangan seringkali menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar termasuk klaim mengenai APBN yang hanya bertahan tiga bulan dan sisa dana negara yang terbatas. Selain itu, muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa kehadiran Purbaya dapat memperburuk suasana ketika berinteraksi dengan investor.

Purbaya menekankan bahwa perbedaan pendapat di antara pejabat Kementerian Keuangan adalah hal yang wajar. Namun, ia menyoroti masalah perbedaan data yang disampaikan oleh pejabat, yang berpotensi menyesatkan publik. Menurutnya, misinformasi dapat merusak integritas pemerintah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk merapikan informasi yang beredar.

Kementerian Keuangan tidak akan menoleransi perilaku pejabat yang menimbulkan gangguan internal. Setiap pernyataan pejabat yang memicu kegaduhan publik akan ditindak tegas. Purbaya telah menunjuk Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Sudarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran dan Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kemenkeu Ferry Ardianto sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat bahwa perombakan ini menunjukkan keinginan Purbaya untuk mendapatkan dukungan penuh dari timnya, terutama mengingat target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kebutuhan akan akselerasi kebijakan fiskal. Purbaya ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki visi dan pemahaman yang sama, tanpa mengesampingkan kompetensi pejabat sebelumnya. Posisi Dirjen Anggaran, Dirjen SEF, dan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dianggap sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal ke depan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kementerian Keuangan APBN Nilai Tukar Rupiah Perombakan Pejabat Ketahanan Fiskal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Purbaya Pilih Sudarto-Ferry Ardiyanto Jadi Plh Dirjen Anggaran & DJSEFMenteri Keuangan menunjuk dua pejabat Kementerian Keuangan sebagai pelaksana harian dua jabatan dirketor jenderal

Read more »

Usai Lebaran Transaksi Gadai Meningkat, Warga Ambalawi Andalkan Emas untuk LikuiditasTren ini menjadi indikasi meningkatnya literasi keuangan serta perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan pasca Lebaran.

Read more »

Purbaya Gratiskan Golongan Warga RI Ini Berobat di RSPAD Gatot SubrotoMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang mengubah tarif layanan RSPAD Gatot Subroto

Read more »

Purbaya Ungkap Alasan Dibalik Pencopotan Luky Alfirman dan FebrioMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dibalik pencopotan dua direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan

Read more »

Purbaya Ungkap Alasan Dibalik Pergantian 2 Dirjen KemenkeuMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dibalik pencopotan dua direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan

Read more »

Bukan Family Office, Purbaya Setuju Ide Luhut Bentuk KEK Jasa KeuanganMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setuju pembentukan Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center) di Indonesia.

Read more »