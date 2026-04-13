Sorotan Kekayaan Pejabat dan Dinamika Pembangunan Daerah: Berita Terkini

Rangkuman berita terkini meliputi sorotan terhadap kekayaan pejabat setelah penonaktifan, tantangan pembangunan daerah antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat, isu sepak bola, rencana peraturan pernikahan sederhana, penertiban bangunan liar, serta penangkapan kasus senjata api ilegal.

Pasca dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , kekayaan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung, Ida Hamidah , menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari sanksi nonaktif sementara yang dikenakan kepada Ida Hamidah karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kebijakan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Di tengah sorotan tersebut, publik mulai menelusuri data harta kekayaan Ida Hamidah .

Berdasarkan informasi yang beredar, total kekayaan Ida Hamidah mencapai Rp5,467 miliar setelah dikurangi hutang sebesar Rp125 juta. Mayoritas aset Ida Hamidah berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4,9 miliar. Properti tersebut terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Bandung, serta satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Garut. Situasi ini memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kebijakan terkait pajak kendaraan juga menjadi perhatian, khususnya mengenai dampak dan implementasinya di lapangan. Reaksi publik terhadap penonaktifan dan sorotan terhadap kekayaan Ida Hamidah mencerminkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Di sisi lain, media sosial dihebohkan dengan pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, yang menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Krisantus Kurniawan menyatakan kesiapannya untuk mencium lutut Dedi Mulyadi jika sang gubernur mampu membangun jalan di Kalimantan Barat dengan anggaran yang tersedia. Tantangan ini muncul sebagai respons terhadap perbedaan kondisi anggaran dan wilayah antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Krisantus Kurniawan menekankan bahwa Kalimantan Barat memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat, sementara anggaran yang tersedia jauh lebih terbatas. Dalam pernyataannya, Krisantus Kurniawan menyoroti perbandingan anggaran pembangunan antara kedua daerah tersebut, dengan Kalimantan Barat hanya memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun. Hal ini menjadi perdebatan menarik mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, pernyataan tersebut juga mengundang diskusi mengenai tantangan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya. Tantangan ini menjadi pengingat pentingnya inovasi, kerjasama, dan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, berita lain menyoroti sejumlah isu menarik lainnya. AC Milan menghadapi kemungkinan berpisah dengan Rafael Leao, salah satu bintangnya, pada akhir musim ini, seiring dengan performa sang pemain yang menjadi sorotan. Dalam dunia politik, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menunjukkan ekspresi kemarahan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di dunia olahraga, Adriano Galliani memberikan tanggapan terkait tindakan Juventus dan AC Milan yang memboikot calon presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Giovanni Malago, yang didukung oleh Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta. Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan informasi mengenai rencana peraturan pernikahan sederhana bagi generasi muda di Jawa Barat, dengan menekankan pentingnya menghindari pesta pernikahan yang mewah. Di sisi lain, rencana penertiban bangunan liar di Lembang yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi justru mendapat sambutan positif dari pedagang, karena adanya kompensasi modal usaha dan pembukaan rekening. Dalam dunia sepak bola, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, merasa gembira setelah dua calon striker naturalisasi, Luke Vickery dan Dean Zandbergen, berhasil mencetak gol di luar negeri. Jadwal final four Proliga 2026 pekan ini juga menjadi perhatian, dengan sejumlah pertandingan menarik, termasuk pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska yang akan menentukan kelolosan Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di Seri Semarang. Terakhir, Satresmob Bareskrim Polri berhasil menangkap TS alias Ki Bedil, seorang penjual dan perakit senjata api ilegal, yang kegiatan ilegalnya telah berjalan dalam kurun waktu tertentu





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dedi Mulyadi Ida Hamidah Kalimantan Barat Pajak Kendaraan Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tradisi hantaran Lebaran Betawi simbol bakti dan kekayaan kulinerMantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan tradisi pemberian hantaran atau seserahan dalam rangkaian perayaan Lebaran Betawi 2026 merupakan simbol ...

Read more »

Terpopuler: Adu Motor Listrik MBG vs Local Pride, Kekayaan Bupati Tulungagung 17 KendaraanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan NegaraProses penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI sebesar Rp11.420.104.815.858 dilakukan di Kejaksaan

Read more »

Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara PajakPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

[POPULER TREN] Kekayaan Orang Terkaya di Malaysia Kalah dari Prajogo PangestuBerikut ini rangkuman berita terpopuler Tren KOMPAS.com pada 11 April 2026.

Read more »

Sorotan Kekayaan Pejabat Daerah: Dedi Mulyadi vs Krisantus Kurniawan, Isu RS Hasan Sadikin dan Perkembangan LainnyaPublik menyoroti perbandingan harta kekayaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan. Berita ini juga menyoroti respons Dedi Mulyadi terhadap insiden di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, isu pungli di Jembatan Cirahong, serta perkembangan lainnya di Jawa Barat dan nasional. Berbagai peristiwa, termasuk pernyataan Krisantus yang viral, memicu rasa ingin tahu masyarakat mengenai perbandingan harta kekayaan kedua pejabat daerah ini, serta tanggapan-tanggapan dari para tokoh publik.

Read more »