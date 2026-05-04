Sopir Truk Ditemukan Meninggal di Pekanbaru, Tubuh Terikat dan Wajah Dilakban

Seorang sopir truk asal Jakarta Utara ditemukan meninggal dunia di dalam truknya di Pekanbaru. Korban ditemukan dengan kondisi tubuh terikat tali dan wajah dilakban, diduga meninggal akibat kekurangan oksigen. Polisi sedang melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kasus ini.

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Kelurahan Bandar Raya , Kecamatan Payung Sekaki , Kota Pekanbaru , dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dalam sebuah truk. Korban yang teridentifikasi sebagai Heri Supriadi , berusia 54 tahun, seorang sopir yang berasal dari Jakarta Utara, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam truk Hino berwarna hijau dengan plat nomor B 9080 UXQ pada hari Minggu, 3 Mei 2026.

Penemuan tragis ini bermula dari kecurigaan Willy Tikaso, pengurus kendaraan, yang secara rutin memantau posisi truk menggunakan sistem GPS. Ketika sistem menunjukkan truk tersebut berhenti di satu lokasi dalam jangka waktu yang tidak wajar, Willy segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan. Setibanya di lokasi kejadian, petugas menemukan korban dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di bagian belakang kursi pengemudi. Tubuh korban terikat dengan tali, mulutnya tertutup rapat dengan lakban, dan wajahnya ditutupi dengan koran bekas.

Kondisi ini mengindikasikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban sebelum kematiannya. Polisi segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk para pekerja bengkel yang berada di sekitar lokasi dan juga warga setempat. Tujuan dari olah TKP ini adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap motif dan pelaku di balik kematian Heri Supriadi. Selain itu, keterangan dari saksi-saksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan analisa awal yang dilakukan oleh tim forensik, diduga kuat korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Hal ini disebabkan oleh kondisi wajah korban yang tertutup lakban dan tubuhnya yang terikat, sehingga menghalangi proses pernapasan. Namun, polisi tetap berhati-hati dan tidak menutup kemungkinan adanya penyebab kematian lain. Mereka akan menunggu hasil autopsi yang lebih lengkap untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

Penemuan ini menimbulkan kepanikan di kalangan warga Bandar Raya dan sekitarnya. Banyak warga yang merasa prihatin dan berharap polisi dapat segera mengungkap kasus ini dan membawa pelaku ke pengadilan. Kasus penemuan jenazah sopir truk ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian. Mereka telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan secara intensif.

Tim ini akan fokus pada beberapa aspek, antara lain melacak jejak pelaku, mencari motif pembunuhan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengarah pada identitas pelaku. Selain itu, polisi juga akan memeriksa catatan perjalanan truk dan melakukan interogasi terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Setiap informasi yang diberikan akan sangat membantu dalam proses penyelidikan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para sopir truk untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi ancaman selama perjalanan. Mereka disarankan untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarga atau pengurus kendaraan, serta menghindari berhenti di tempat-tempat yang sepi atau mencurigakan. Penemuan jenazah Heri Supriadi ini merupakan tragedi yang sangat menyedihkan dan diharapkan tidak terulang kembali di masa depan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pekanbaru Sopir Truk Mayat Pembunuhan Polisi Kriminalitas Heri Supriadi Bandar Raya Payung Sekaki Truk Hino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelaku Pembunuhan Nenek di Pekanbaru DitangkapPembunuhan perempuan lanjut usia ini terekam CCTV di rumahnya. Polisi telah menangkap empat pelaku

Read more »

Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita di PekanbaruPolisi menangkap empat terduga pelaku dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang wanita lanjut usia di Pekanbaru, meninggal dunia.

Read more »

Pembunuhan Wanita di Pekanbaru, Salah Satu Pelaku adalah Menantu KorbanPolisi mengungkap identitas terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita lanjut usia berinisial D di Pekanbaru, Riau, 29 April 2026 lalu.

Read more »

Dugaan Pembunuhan Wanita di Pekanbaru, Menantu Diduga Jadi Otak PelakuKabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra membenarkan otak pembunuhan wanita lanjut usia di Pekanbaru adalah menantunya, AF.

Read more »

Kronologi Pembunuhan Wanita Lansia di Pekanbaru, Pelaku 4 OrangKabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad membeberkan kronologi kasus dugaan pembunuhan wanita lanjut usia berinisial D di Pekanbaru, Riau.

Read more »

5 Fakta Pembunuhan Nenek di Pekanbaru: Mantan Menantu Terlibat, Ditangkap di Aceh-SumutDetik-detik pembunuhan nenek di Pekanbaru terekam CCTV. Polisi ringkus 4 pelaku dan ungkap fakta di balik kasus ini.

Read more »