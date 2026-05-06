Sopir Minibus Ditemukan Tewas dalam Mobilnya di Cengkareng

Seorang sopir minibus ditemukan tewas dalam mobilnya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini pertama kali diketahui oleh petugas PPSU yang menerima laporan dari pengendara. Korban berhasil dievakuasi setelah kaca mobil dipatahkan, dan kasus diserahkan kepada Reskrim untuk penanganan lebih lanjut.

Seorang sopir minibus ditemukan tewas dalam mobil nya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng , Jakarta Barat pada Rabu (6/5/2026) pagi. Insiden ini pertama kali diketahui oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bernama Haris Kuswanto yang sedang melakukan pembersihan lingkungan di lokasi.

Haris mengaku menerima laporan dari pengendara yang melintas di Jalan Outer Ring Road sekitar pukul 05.00 WIB. Awalnya, Haris sedang melakukan tugas penyapuan ketika tiba-tiba ada pengendara yang melapor kepadanya tentang adanya mobil yang menepi di pinggir jalan. Haris kemudian mengkoordinasi dengan Satpam untuk tindak lanjut dan langsung menuju ke tempat kejadian (TKP). Setibanya di lokasi, Haris melihat mobil dalam keadaan menyala dan mencoba mengecek kondisi pengemudi dari luar.

Di dalam mobil, posisinya nyala, dan orangnya terlihat seperti tertidur. Namun, ketika Haris mengetuk, tidak ada respon. Akhirnya, Haris mengkoordinasi dengan polisi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Cengkareng, AKP Yeni, menyebut pihaknya menerima laporan dari petugas PPSU dan Satpol PP pada pukul 08.30 WIB.

Yeni kemudian langsung menuju TKP bersama Kapolsek dan tim medis. Saat sampai di lokasi, mobil masih dalam keadaan hidup, tetapi pintunya terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka. Petugas kepolisian berusaha membuka pintu mobil dengan berbagai peralatan, seperti penggaris besi hingga obeng, tetapi pintu tetap tidak terbuka. Saat berusaha membobol pintu mobil, pihak kepolisian menyadari kondisi korban semakin memprihatinkan dengan badannya yang berubah warna menjadi kebiruan.

Korban akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 10.45 WIB setelah kaca mobil dipatahkan dengan persetujuan dari pihak terkait. Setelah terbuka, kasus ini kemudian diserahkan kepada Reskrim untuk penanganan lebih lanjut





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sopir Minibus Tewas Dalam Mobil Cengkareng Penanganan PPSU Evakuasi Korban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viral Sopir Angkot di Grogol Ketahuan Onani di Dalam Mobil, Langsung Kabur Usai Dipergoki WargaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Akhir Pelarian Sopir Pajero Penabrak Lansia Penjual Buah di Jaktim, Mobil Ringsek Disita Polisi!Kasus tabrak lari yang menimpa seorang lansia pedagang buah di kawasan Duren Sawit, Jaktim akhirnya menemui titik terang. Polisi berhasil mengamankan pengemudi Pajero.

Read more »

Sopir Truk Ditemukan Meninggal di Pekanbaru, Tubuh Terikat dan Wajah DilakbanSeorang sopir truk asal Jakarta Utara ditemukan meninggal dunia di dalam truknya di Pekanbaru. Korban ditemukan dengan kondisi tubuh terikat tali dan wajah dilakban, diduga meninggal akibat kekurangan oksigen. Polisi sedang melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kasus ini.

Read more »

Pegawai toko roti tewas dibacok di Cengkareng, polisi selidiki pelakuSeorang pegawai toko roti berinisial A tewas setelah menjadi korban pembacokan di Jalan Pedongkelan Dalam, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang, dan ...

Read more »

Hujan deras, banjir rendam ratusan rumah di Bojong Kavling CengkarengBanjir merendam ratusan rumah warga di kawasan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. akibat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada Senin ...

Read more »

China Setop Izin Mobil Tanpa Sopir Dampak Kekacauan Lalu LintasPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »