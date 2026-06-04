Sony Sonjaya Siap Menjadi Saksi Pelaku untuk Mengungkap Kasus Korupsi MBG

Sony Sonjaya, tersangka kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyatakan siap menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut. Kesiapan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, setelah Sony menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Sony Sonjaya , tersangka kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyatakan siap menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut.

Kesiapan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, setelah Sony menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Menurut Krisna, langkah yang diambil kliennya bertujuan untuk membuka secara terang benderang perkara yang sedang ditangani penyidik. Di sisi lain, Sony juga ingin membuktikan bahwa dirinya bukan pihak yang menjadi otak di balik dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG.

Kilas Balik Kasus Korupsi Indonesia yang Menggemparkan Masyarakat, Terbaru Rugikan Negara Rp1 Triliun Tak hanya itu, Sony disebut siap mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut. Krisna menyebut, berdasarkan keterangan kliennya, ada sejumlah nama besar yang mengetahui maupun diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang kini menjadi perhatian publik itu. Meski demikian, Krisna belum bersedia mengungkap identitas para tokoh yang dimaksud. Ia menegaskan seluruh informasi tersebut akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan. Sebunya diberitakan, Kejagung mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga memanfaatkan pembangunan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang terafiliasi dengan mereka.

Ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto bakal menambah anggaran lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Kejagung demi memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Noel masih menggerutu ke KPK setelah dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara atas kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang sebagai BGN pekan depan. Kasus MBG yang rugikan negara Rp1 triliun menambah daftar skandal besar di Indonesia. Dari e-KTP, Jiwasraya, ASABRI hingga korupsi timah, semuanya menggegerkan publik. Aksi brutal di Deli Serdang viral setelah seorang wanita hamil ditendang karena diduga merekam keributan.

Suaminya dipukuli, sementara pelaku mengancam korban. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang menjerat Dadan Hindayana Cs telah dipantau sejak lama. Penyidik kini terus mendalami.

Dalam kurun waktu setahun menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), harta kekayaan Sony Sonjaya meningkat drastis dari Rp 906 juta menjadi Rp 12,98 M Prabowo menilai Nanik S Deyang memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan tata kelola program MBG. Nanik juga menerapkan SOP di internal BGN. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

Noel masih menggerutu ke KPK setelah dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara atas kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker





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Sony Sonjaya Korupsi MBG Tersangka Saksi Pelaku Kejaksaan Agung

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