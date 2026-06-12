Sony Sonjaya Mengajukan 26 Nama Tersangka Korupsi MBG

Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengajukan 26 nama tokoh elite sebagai tersangka korupsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Keberanian Sony mengajukan diri sebagai Jaksa Penuntut Umum (JC) dianggap sebagai sinyal bahwa ia bukan pelaku utama, melainkan ingin menyelamatkan program utama Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya , mengajukan 26 nama tokoh elite sebagai tersangka korupsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sony, yang saat ini sedang dipenjara, mengajukan diri sebagai Jaksa Penuntut Umum (JC) untuk membantu penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus korupsi MBG.

Namun, keberanian Sony mengajukan diri sebagai JC dianggap sebagai sinyal bahwa ia bukan pelaku utama, melainkan ingin menyelamatkan program utama Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG. Sebagian dari daftar nama-nama yang diseret Sony telah bereaksi, baik secara langsung maupun melalui juru bicara. Permohonan Sony seharusnya diterima oleh penyidik Kejagung untuk membantu penyidik dalam mengungkap kasus tersebut secara terang benderang





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Sony Sonjaya Korupsi MBG Presiden Prabowo Subianto Kejaksaan Agung

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