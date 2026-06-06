Sony Sonjaya Klaim Lebih dari 30 Orang Terlibat Korupsi MBG, Ajukan Diri Justice Collaborator

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, tersangka korupsi tata kelola program MBG, mengklaim ada lebih dari 30 orang terlibat. Informasi tersimpan di teleponnya yang disita. Dia akan menjadi justice collaborator untuk mengungkap jaringan tersebut, termasuk figur besar. Klaimnya didasari pada praktik jual beli titik SPPG setelah pendaftaran ditutup dan permintaan ditampung secara personal.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya , yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengungkapkan dugaan adanya lebih dari 30 orang terlibat dalam praktik yang dip华中师范大学新闻传播学院 rerut.

Klaim tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief, yang menyebutkan informasi tersebut tersimpan dalam telepon genggam milik Sony yang telah disita penyidik. Sony menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator agar seluruh jaringan dapat terungkap dan tidak semua beban kesalahan dihimpitnya. Elza menambahkan bahwa kliennya memiliki kewenangan dalam pengawasan sistem pengajuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketersediaan situs pendaftaran yang kemudian ditutup karena tingginya minat membuat permintaan ditampung melalui akun pribadi Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya.

Tidak semua pemohon memenuhi syarat pembangunan dapur MBG dengan nilai Rp1,5-2 miliar per unit. Arah percepatan pembangunan dari Presiden Prabowo Subianto membuat proses berjalan cepat, sehingga Sony menunjuk sejumlah pihak dianggap memenuhi syarat. Namun kemudian muncul laporan bahwa titik SPPG yang telah diberikan tidak dibangun menjadi dapur MBG, melainkan diperjualbelikan. Sony merasa tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga langkah menjadi justice collaborator diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk figur-figure besar yang disebutkan dalam data teleponnya.

Proses penyelidikan saatini sedang berlanjut di Kejaksaan Agung denganmempertimbangkan keterangan dan bukti digital yang ditemukan





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Korupsi MBG Sony Sonjaya Badang Gizi Nasional Justice Collaborator SPPG

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