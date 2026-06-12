Sony Sonjaya Akan Membongkar Nama-Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG

Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya akan membongkar nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Salah satu nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut adalah Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago. Ia membantah punya hubungan dekat dengan Sony yang kini telah berstatus tersangka.

Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya akan membongkar nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG).

Salah satu nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut adalah Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago. Ia membantah punya hubungan dekat dengan Sony yang kini telah berstatus tersangka. Baca Juga: Sebagai anggota Komisi IX yang salah satu mitranya adalah BGN, Irma mengaku komisinya memang selalu ada komunikasi, baik dengan kepala badan maupun beberapa elite di BGN. Namun, dia mengatakan, anggota Komisi IX seperti dirinya, hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada mitra kerja, salah satunya BGN.

Ketika ditanyai apakah dirinya merasa difitnah, ia mengatakan "Ya kalau enggak difitnah diapain lagi?

" menanyakan kepada kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengenai nama-nama yang disebutkan kliennya dan diduga terlibat dalam kasus MBG. Saat ditanya apakah nama Irma ada dalam 26 nama yang disebut kliennya sebagai pihak yang terlibat kasus korupsi tata kelola MBG, Krisna menegaskan tidak ingin menyebut nama-nama itu saat ini.

Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi JC, Kejagung Sebut Akan Lakukan Pemeriksaan untuk Konfirmasi Sejauh ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Selain Sony Sonjaya, tersangka lain adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP), pihak swasta bernama Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony, dan yang terbaru, AM selaku Komisaris PT YAT.





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Sony Sonjaya Korupsi MBG Irma Suryani Chaniago Kejaksaan Agung Tersangka

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