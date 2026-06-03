Sony Sanjaya, Wakil BGN Tersangka Korupsi MBG, Jejak Karier dari Polisi hingga Pensiunan

Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala BGN, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Artikel ini mengupas latar belakang karier panjangnya di korps polisi, peranannya di BGN, hingga kronologi penyidikan yang mengarah pada penahanan.

Sony Sanjaya , seorang pensiunan jenderal polisi, kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) untuk tahun 2025-2026. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo pada September 2025.

Penyidik Kejagung menetapkan Sony beserta dua mantan pimpinan BGN lainnya, Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dan langsung menahannya. Dadan keluar pertama dari Kejagung dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi pink tahanan, Ki的看法jaAgung Muda menyatakan penetapan tersebut. Sebelum diangkat di BGN, Sony memiliki panjang karier di kepolisian. Lulusan Akpol 1991 seangkatan dengan Kapolri Listyo Sigit, ia pernah menjadi Wakdirreskrimsus Polda Jawa Barat, Kabag Anef Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Aceh, Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung, dan Pati Bareskrim Polri.

Di BGN, ia pernah Jadi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II dan melakukan inovasi seperti pelatihan 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jabodetabek dan Jawa Barat. Penyidikan dimulai atas surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Harta Sony diperkirakan mencapai Rp12,98 miliar. Pencopotan Sony dari Wakil BGN diumumkan bersama Dadan dan Letjen (Purn) Lodewijk Paulus.

Istana Negara menyatakan pencopotan tersebut terkait isu dugaan jual beli SPPG, meski BGN menegaskan tidak ada pungutan pembangunan dapur MBG dan mendukung us dugaan penipuan di Lombok Timur. Di bidang lain, Sony sempat mengapresiasi program Gertaman di Kabupaten Bandung yang mendukung pasokan MBG





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Sony Sanjaya Badan Gizi Nasional MBG Korupsi Kejagung Dadan Hindayana SPPG

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