Sony Naikkan Proyeksi Laba Jadi Rp 152,95 Triliun Didongkrak Spider-Man dan PS5

Sony Group Corp. merevisi naik proyeksi laba bersih tahun fiskal 2027 menjadi Rp 152,95 triliun, didorong kinerja kuat segmen film, musik, dan permainan dari judul blockbuster.

Sony Group Corp. secara resmi menaikkan target laba bersih untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027 menjadi JPY 1,33 triliun atau setara dengan Rp 152,95 triliun. Angka proyeksi ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan perkiraan awal perusahaan yang hanya mencatat JPY 1,21 triliun atau Rp 139,15 triliun. Kenaikan ambisius ini secara langsung didorong oleh performa luar biasa dari segmen bisnis hiburan, termasuk film, musik, dan permainan video yang secara konsisten melampaui ekspektasi pasar. Kinerja keuangan yang membaik ini menjadi bukti kuat dominasi produk unggulan perusahaan dalam pasar global.

Dampak Blockbuster Spider-Man dan Wolverine

Faktor utama di balik revisi positif ini adalah kesuksesan besar dari film Spider-Man dan game Marvel's Wolverine yang dirilis untuk konsol PlayStation 5. Sony mencatatkan rekor laba operasional kuartalan tertinggi pada segmen film, yang diperkirakan masih akan mendapat dorongan berkelanjutan dari popularitas film blockbuster "Brand New Day". Film tersebut dirilis secara simultan di Jepang dan Amerika Serikat pada akhir Juli dan menjadi pendorong utama pendapatan sektor sinematik. Selain itu, Sony menaruh harapan besar pada judul-judul besar mendatang seperti film petualangan aksi Amerika Serikat " Jumanji : Open World" untuk mempertahankan momentum pendapatan ini.

Di sisi industri permainan video, segmen gim juga membukukan rekor laba operasional kuartal. Kinerja positif yang tajam pada sektor ini didorong secara langsung oleh tingginya permintaan konsumen terhadap judul "Marvel's Wolverine" setelah peluncurannya. Ketersediaan dan antusiasme gamer terhadap konsol PlayStation 5 turut berkontribusi pada optimisme Sony dalam meningkatkan target penjualan dan laba operasional secara keseluruhan untuk periode fiskal yang akan datang.

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Revisi Angka Keuangan Operasional dan Penjualan

Selain laba bersih, perusahaan elektronik dan hiburan asal Jepang tersebut juga meningkatkan proyeksi laba operasional menjadi JPY 1,87 triliun atau sekitar Rp 215,05 triliun. Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya sebesar JPY 1,72 triliun, mencerminkan efisiensi dan peningkatan margin yang lebih baik di berbagai divisi bisnis. Target penjualan tahunan pun turut direvisi naik menjadi JPY 13 triliun atau sekitar Rp 1.495 triliun, dibandingkan dengan target awal JPY 12,5 triliun yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data kinerja terkini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di berbagai metrik kunci. Laba operasional naik sebesar 42,9 persen menjadi JPY 1,10 triliun atau sekitar Rp 126,5 triliun, sementara penjualan secara keseluruhan meningkat sebesar 9,4 persen menjadi JPY 6,27 triliun atau sekitar Rp 721,05 triliun. Revisi yang dipublikasikan oleh Kyodo pada Jumat, 6 November, ini secara akurat mencerminkan kekuatan fundamental dari sejumlah lini bisnis utama Sony yang terbukti lebih tangguh dari prakiraan analis.

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Posisi Dominan di Industri Musik dan Streaming

Dalam sektor hiburan audio, Sony mencatatkan peningkatan pendapatan yang substansial dari layanan streaming musik. Divisi musik perusahaan terus mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan memanfaatkan adopsi pengguna yang luas terhadap platform digital. Sementara segmen film dan gim mencatat rekor laba, divisi musik memberikan kontribusi stabil melalui pendapatan berulang dari langganan streaming, yang menjadi fondasi kokoh untuk stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan di tengah fluktuasi pasar global.

Data finansial per kuartal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada bulan September, laba bersih tumbuh menjadi JPY 449,60 miliar atau sekitar Rp 51,7 triliun. Angka ini mencatatkan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar JPY 311,43 miliar. Laba operasional selama kuartal ketiga juga meningkat menjadi JPY 622,33 miliar atau sekitar Rp 71,57 triliun, dari JPY 428,97 miliar pada tahun sebelumnya.

Penjualan selama kuartal ketiga mencapai JPY 3,43 triliun atau sekitar Rp 394,45 triliun, dibandingkan dengan JPY 3,11 triliun di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menegaskan bahwa strategi Sony untuk mengintegrasikan hardware canggih seperti PlayStation 5 dengan konten eksklusif berkualitas tinggi berhasil menarik minat konsumen secara global. Revisi target tahunan ini menempatkan Sony dalam posisi kuat untuk menyelesaikan tahun fiskal 2027 dengan hasil yang melebihi ekspektasi pasar dan pemegang saham.