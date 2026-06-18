Laga antara Republik Ceko dan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Kedua tim sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan perdana dan belum mengoleksi poin. Kekalahan di laga ini bisa membuat langkah mereka semakin berat, bahkan terancam tersingkir lebih cepat.

Son Heung-min Diejek Wartawan Korea Selatan , Benarkah Bullying Sudah Mengakar di Negeri Ginseng? Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Pasalnya, baik Ceko maupun Afrika Selatan sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan perdana dan belum mengoleksi poin.

Republik Ceko sebelumnya harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 1-2. Sementara Afrika Selatan tumbang 0-2 di tangan tuan rumah Meksiko. Situasi tersebut membuat kedua tim tak punya pilihan selain memburu kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Kekalahan di laga ini bisa membuat langkah mereka semakin berat, bahkan terancam tersingkir lebih cepat.

Di atas kertas, Ceko sedikit lebih diunggulkan. Tim asuhan Ivan Hasek datang dengan kekuatan penuh tanpa gangguan cedera maupun akumulasi kartu. Sebaliknya, Afrika Selatan justru datang dengan kondisi kurang ideal. Bafana Bafana dipastikan kehilangan dua pemain penting akibat kartu merah yang diterima pada laga sebelumnya.

Absennya Sphephelo Sithole dan Themba Zwane membuat pelatih Hugo Broos harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan tim. Harapan besar kini tertuju kepada Lyle Foster yang diharapkan mampu merepotkan lini belakang Ceko lewat kecepatan dan serangan balik. Meski begitu, kapten Afrika Selatan, Ronwen Williams, menegaskan timnya belum menyerah. Menurut dia, kekalahan dari Meksiko menjadi pelajaran berharga bagi skuadnya.

“Ketika kalah, semuanya tidak berakhir. Sepak bola selalu memberi kesempatan kedua untuk bangkit dan menjadi lebih baik,” ujar Williams.

“Kami akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Saya yakin permainan kami akan lebih baik dan kami akan bertarung selama 90 menit,” kata Broos. Secara kualitas dan pengalaman, Ceko memang lebih diunggulkan. Namun, Afrika Selatan dipastikan tak akan menyerah begitu saja dalam laga yang bisa menentukan nasib kedua tim di Piala Dunia 2026.

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Piala Dunia 2026 Republik Ceko Afrika Selatan Son Heung-Min Bullying Korea Selatan

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