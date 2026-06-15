Kegiatan Temu Mitra Bisnis di Bandung menyoroti peran layanan pembiayaan digital dalam mendukung pertumbuhan merchant amid meningkatnya transaksi digital dan social commerce. Program ini menghadirkan wawasan tentang BNPL, kolaborasi platform, dan apresiasi senilai Rp300 juta untuk pengguna di Jawa Barat.

Solusi Pembiayaan Digital Dorong Pertumbuhan Merchant di Jawa Barat . Perkembangan pembayaran digital dan social commerce terus mengubah pola belanja masyarakat di berbagai kota di Indonesia.

Konsumen kini semakin mengutamakan pengalaman berbelanja yang praktis, fleksibel, dan terintegrasi dengan platform digital, mulai dari konten video, live shopping, hingga pilihan pembayaran cicilan digital. Perubahan tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Temu Mitra Bisnis: Sambung Relasi, Perkuat Kolaborasi yang digelar di Bandung. Acara ini diikuti lebih dari 300 pelaku usaha dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Bandung, Cianjur, Cirebon, Garut, Purwakarta, Subang, Sukabumi dan Tasikmalaya.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para merchant untuk memperoleh wawasan mengenai tren perilaku konsumen, strategi pemasaran digital, hingga pemanfaatan layanan pembiayaan digital yang semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di era ekonomi digital. Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto, mengatakan kemudahan transaksi yang terintegrasi kini menjadi bagian penting dari pengalaman berbelanja masyarakat. Menurutnya, akses terhadap layanan pembiayaan yang mudah dan fleksibel dapat membantu konsumen memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi merchant untuk meningkatkan penjualan.

Seiring meningkatnya kebutuhan konsumen akan pengalaman berbelanja yang praktis dan fleksibel, kami berkomitmen menghadirkan proses transaksi yang mudah, aman, dan seamless melalui ekosistem merchant yang terus berkembang. Kami juga percaya bahwa kemudahan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna. Ia menambahkan, solusi pembiayaan digital kini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di tengah meningkatnya aktivitas belanja berbasis platform digital.

Selain membahas perkembangan industri Buy Now Pay Later (BNPL), forum tersebut juga mengangkat perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh konten digital dan social commerce. Dalam sesi diskusi bertajuk The Future of Business: Scaling Beyond the Store, para pembicara membahas bagaimana sinergi antara merchant, platform digital, dan layanan pembiayaan dapat membantu bisnis berkembang melampaui batas toko fisik.

Dalam kesempatan itu, Moritz Binsar Sinaga, Brand Partnership Manager TikTok Indonesia, berbagi wawasan mengenai perkembangan social commerce, perubahan perilaku konsumen digital, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pertumbuhan usaha. Sementara itu, Assistant Manager SHARP Bandung Branch, Teuku Kesha, menilai kombinasi antara platform digital dan pilihan pembayaran yang fleksibel kini menjadi faktor penting dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Kolaborasi antara brand, digital platform, dan layanan pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Merchant yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen akan memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar. Pada kesempatan yang sama juga diperkenalkan program apresiasi bagi pengguna di sejumlah wilayah Jawa Barat yang berlangsung selama Juni hingga Agustus 2026. Program tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp300 juta dan berbagai hadiah lainnya yang dapat diperoleh melalui transaksi di ratusan merchant yang berpartisipasi.

Melalui kolaborasi antara layanan pembiayaan digital, platform teknologi, dan pelaku usaha lokal, diharapkan terbuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih luas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di berbagai daerah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Indodana PayLater dalam mendukung pertumbuhan ekosistem merchant dan menghadirkan akses pembiayaan yang fleksibel, aman, serta bertanggung jawab bagi masyarakat di era digital





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