H. Muhammad Sohibul Iman resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Baca detail pelantikan dan latar belakang karir akademis serta politiknya di sini.

H. Muhammad Sohibul Iman, M.Sc., Ph.D. resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Pelantikan ini dilaksanakan dalam upacara resmi di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, yang menandai awal perannya dalam kepemimpinan legislatif nasional selama sisa tahun ini dan masa jabatan penuh berikutnya.

Keputusan penetapan ini dibacakan secara langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum MPR, Agus Subagyo, saat memimpin prosesi upacara pelantikan. Sohibul Iman kemudian mengikrarkan sumpah jabatan dengan tekad kuat untuk menjalankan kewajibannya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi kemaslahatan negara dan rakyat Indonesia.

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Mekanisme Pelantikan dan Legalitas Jabatan

Selaku Wakil Ketua MPR, H. Muhammad Sohibul Iman memegang tanggung jawab konstitusional yang strategis dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jabatan ini diberikan dengan mandat jelas hingga berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024 hingga 2029, memastikan stabilitas kepemimpinan di tengah dinamika politik nasional yang sedang berlangsung.

Upacara pelantikan yang dihadiri oleh elemen penting negara ini menjadi momen simbolis peralihan peran dari seorang akademisi dan politikus senior menjadi salah satu tokoh tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Prosesi ini menegaskan komitmen institusi MPR RI untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme dalam memimpin sidang-sidang penting negara.

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Latar Belakang Akademis dan Karir Profesional

Pria yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Oktober 1965 ini memiliki latar belakang pendidikan dan profesional yang sangat kuat di bidang teknologi dan penelitian. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Jajaway Tasikmalaya pada tahun 1979, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Tasikmalaya pada tahun 1982, dan SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada tahun 1985. Keilmuan tekhnisnya kemudian dikembangkan di Institut Pertanian Bogor selama tiga semester sebelum ia menerima beasiswa dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Bersama beasiswa tersebut, Sohibul Iman melanjutkan studinya ke Universitas Waseda di Jepang, tempat ia meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1992. Karir akademisnya berlanjut ke Takushoku University untuk gelar Magister Teknik pada tahun 1994, dan akhirnya meraih gelar PhD dari Sekolah Pascasarjana Pengetahuan Sains di Japan Advanced Institute of Science and Technology pada tahun 2004. Perjalanan pendidikan internasional ini membentuk wawasan global yang kini ia bawa ke ranah kebijakan publik.

Transisi dari Birokrasi ke Arena Politik

Setelah pulang dari Jepang, H. Muhammad Sohibul Iman awalnya mengabdi sebagai peneliti di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai perjanjian beasiswa. Ia juga sempat bekerja sebagai peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta mengajar di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1998, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang pada saat itu bertentangan dengan aturan larangan bagi PNS untuk terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Karena adanya aturan tersebut, ia kembali fokus sebagai peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan mengambil jalur studi S3 di Jepang. Setelah menyelesaikan gelar Ph.D pada Mei 2004, ia kembali ke Indonesia dan bekerja lagi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Meski sempat menolak tawaran mengelola Universitas Paramadina yang dimiliki oleh Nurcholish Madjid, ia akhirnya menerima tawaran kedua dan dipercaya menjadi penjabat rektor Universitas Paramadina pada tahun 2006 usai wafatnya Cak Nur.

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Dampak Politik dan Langkah Kedepannya

Keputusan untuk mengundurkan diri sebagai PNS dan fokus di kampus disambut baik oleh rekan-rekannya di Partai Keadilan Sejahtera, sehingga ia kembali bergabung dengan partai tersebut. H. Muhammad Sohibul Iman kemudian dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi dari tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2009, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pada tahun 2013 menggantikan posisi Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR setelah Anis Matta ditunjuk sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Sebagai tokoh yang berpengalaman panjang di bidang teknologi, ekonomi, dan legislatif, kehadiran H. Muhammad Sohibul Iman di jajaran kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan ketetapan negara. Perannya di masa jabatan 2024 hingga 2029 akan diuji dalam mengawal proses-proses konstitusional penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi tertinggi dari lembaga negara ini.