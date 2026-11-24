Pengumuman Sociolla Awards 2026 pada 20 November 2026 menghadirkan deretan produk kecantikan pemenang dari berbagai kategori yang dipilih langsung oleh konsumen.

Sociolla Awards 2026 resmi mengumumkan daftar lengkap pemenang pada Jumat, 20 November 2026 di Jakarta. Penghargaan tahunan ini mengakui produk-produk kecantikan dari berbagai sektor, mulai dari perawatan kulit, rias wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, hingga wewangian yang paling digemari konsumen.

Mekanisme Penilaian dan Kurasi Produk

Proses penentuan pemenang Sociolla Awards 2026 dimulai melalui platform Sociolla 100 Hotlist. Kurasi tersebut didasarkan pada tiga pilar utama yaitu ulasan pengguna nyata, performa merek yang kuat, serta data dan tren dari SOCIO Insight Factory. Data yang digunakan mencakup periode Agustus 2025 hingga Juli 2026.

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Setelah melalui tahap seleksi ketat berdasarkan performa pasar, produk-produk terpilih kemudian memasuki periode voting publik. Masa pemungutan suara dilaksanakan dari 28 September hingga 28 Oktober 2026. Beauty enthusiast diberi kesempatan untuk memilih produk favorit mereka di setiap kategori secara demokratis.

Daftar Pemenang Kategori Utama

Dalam kategori perawatan kulit, Acne Patch Mix dari Derma Angel dan Low pH Good Morning Gel Cleanser dari COSRX berhasil meraih penghargaan. Untuk kategori makeup, Cheeky Flush Liquid Blush dari Rose All Day serta Hydrastay Prismatic Glass Cushion dari Make Over masuk dalam daftar pemenang resmi.

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Perawatan tubuh juga mendapatkan perhatian khusus denganHealthy Bright Gluta Hyaluron Niacinamide Serum Lotion Dewy Radiance dari Vaseline sebagai pemenang Body Lotion. Sementara itu, Ultra Gentle Body Wash dari Cetaphil dinobatkan sebagai pemenang kategori Body Wash. Produk perawatan rambut yang meraih penghargaan adalah Out of My Head Shampoo dari Lavojovy.

Ekspansi Kategori dan Tren Konsumen

Sociolla Awards 2026 mengusung tema "Choice. Culture. Icons. - Defining Beauties Forward." Penghargaan ini memperluas cakupan kategori untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang beragam. Kategori Body Care mendapatkan tambahan sub-kategori baru seperti Body Lotion, Deodorant, dan Body Wash.

Kategori Hair Care juga menambahkan Hair Styling sebagai kategori baru. Sementara itu, kategori makeup menambahkan Face Primer dan Complexion. Ekspansi ini didorong oleh peningkatan minat pasar yang signifikan, dengan Hair Care naik 20 persen, Skincare naik 17 persen, dan Body Care naik 11 persen.

Dampak Ekonomi bagi Pemenang

Penghargaan pilihan konsumen membuka peluang besar bagi produk untuk menjangkau pembeli lebih luas. Berdasarkan data internal Sociolla Awards 2025, sebanyak 17 dari 21 produk pemenang mencatat peningkatan jumlah pembeli setelah pengumuman penghargaan. Secara keseluruhan, produk-produk tersebut membukukan pertumbuhan pendapatan lebih dari 20 persen.

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Perubahan penjualan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk kebutuhan pasar dan aktivitas merek. Namun, penghargaan ini tetap menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk pada calon pembeli yang belum pernah mencobanya sebelumnya.