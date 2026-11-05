SMK Nusantara Raih Juara AXIS Nation Cup 2026, Pertahankan Gelar Setelah Kalahkan SMAN 21 Bandung

SMK Nusantara kembali menjadi kampiun AXIS Nation Cup 2026 setelah mengalahkan SMAN 21 Bandung dengan skor 2-1. Tim putri MAN 1 Sukabumi juga juara.

Tim Putra SMK Nusantara berhasil mempertahankan gelar juara di ajang AXIS Nation Cup 2026 setelah mengalahkan SMAN 21 Bandung dalam laga final yang berlangsung sengit. Dengan skor akhir 2-1, SMK Nusantara mengukuhkan diri sebagai tim terkuat di kategori putra, sekaligus menutup persaingan antara enam belas tim finalis yang telah melewati berbagai babak kualifikasi di seluruh wilayah.

Mekanisme Kemenangan dan Peran Kunci Haekal

Pertandingan berlangsung ketat sejak babak pertama dengan kedua tim saling membangun serangan untuk mencari celah pertahanan lawan. Di babak kedua, Haekal Ayyasy memberikan kontribusi krusial melalui gol yang dicetak lewat sepakan tajam untuk mengecoh penjaga gawang dan pertahanan lawan. Keunggulan ini berhasil dijaga oleh SMK Nusantara hingga peluit akhir berbunyi, memastikan trofi tetap berada di tangan mereka.

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Kemenangan ini bukan sekadar prestasi baru, melainkan upaya sukses dalam mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi turnamen sebelumnya. Proses ini menunjukkan konsistensi tinggi dari tim SMK Nusantara dalam menghadapi tekanan kompetisi tingkat nasional bagi pelajar SMA dan SMK.

Posisi Stakeholder dan Strategi Pelatih Harianto

Harianto Laksono, pelatih kepala Tim Putra SMK Nusantara, menjelaskan bahwa kekompakan dan suasana kekeluargaan merupakan fondasi utama kekuatan timnya. Ia menekankan bahwa fokus latihan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis bermain, tetapi juga pada pengembangan chemistry antar pemain serta menjaga kondisi mental agar tetap stabil di lapangan.

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Pelatih yang berpengalaman ini juga mengapresiasi perkembangan para pemain muda selama turnamen berlangsung. Sebagai bagian dari strategi regenerasi jangka panjang, Harianto memberikan kesempatan bermain kepada sekitar lima hingga enam pemain muda di setiap pertandingan. Hal ini membuktikan bahwa kerja keras dan disiplin mampu membawa tim mempertahankan Piala AXIS Nation Cup dengan lancar tanpa bergantung sepenuhnya pada pemain senior.

Dinamika Kategori Putri dan Apresiasi Manajer

Sementara itu, di kategori putri, Tim Putri MAN 1 Kabupaten Sukabumi meraih gelar juara setelah mengalahkan SMAN 1 Kepahiang dengan skor telak 4-1. Tim ini menampilkan permainan menyerang yang terorganisir dengan dukungan kerja sama antarpemain yang solid. Mereka menciptakan peluang melalui pergerakan tanpa bola dan variasi serangan yang efektif menembus pertahanan lawan.

Siti Dalfa, kapten Tim Putri MAN 1 Kabupaten Sukabumi, menyatakan rasa syukur atas pencapaian tersebut karena hasil ini merupakan buah dari persiapan dan latihan intensif yang dijalani sehari dua kali. Pengamat futsal Coach Justin juga menyoroti mentalitas bertanding, ketenangan, dan disiplin pemain sebagai faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tekanan final.

Dampak Nyata Hadiah Uang dan Pemain Terbaik

Selain trofi dan medali, pemenang AXIS Nation Cup 2026 menerima hadiah uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi resmi. SMK Nusantara membawa pulang Rp100 juta sebagai juara pertama kategori putra, sementara MAN 1 Kabupaten Sukabumi memperoleh Rp50 juta setelah menjadi kampiun kategori putri. Penghargaan ini diberikan langsung oleh SPV Brand & Marketing AXIS, Bagus Erlangga.

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Grand Final AXIS Nation Cup 2026 juga memberikan apresiasi khusus kepada individu berprestasi. Tiffany Radia dari SMAN 1 Kepahiang diakui sebagai Penjaga Gawang terbaik, sedangkan Haekal Ayyasy dari SMK Nusantara mendapat sorotan khusus dengan catatan empat gol di Grand Final. Pencapaian ini dipersembahkan untuk sekolah, pelatih, serta seluruh suporter yang mendukung perjalanan tim sepanjang kompetisi.