SMK Nusantara dan MAN 1 Sukabumi Juara AXIS Nation Cup 2026

SMK Nusantara dan MAN 1 Sukabumi menjuarai AXIS Nation Cup 2026 di Istora Senayan. Haekal Ayyasy dan Siti Dalfa tampil standout dalam kompetisi ini.

Kompetisi sepak bola indoor pelajar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (31/10/2026), menghadirkan puncak prestasi bagi para siswa. AXIS Nation Cup 2026 bukan sekadar ajang perebutan gelar juara sekolah, tetapi juga panggung utama bagi bakat muda untuk menampilkan potensi terbaik mereka di lapangan hijau.

Di tengah intensnya persaingan antar institusi pendidikan, beberapa pemain muda berhasil menonjol dan mendapatkan penghargaan individu atas kontribusi signifikan mereka sepanjang turnamen. Dua nama yang menjadi sorotan utama adalah Haekal Ayyasy dari SMK Nusantara untuk kategori putra serta Siti Dalfa dari MAN 1 Kabupaten Sukabumi di kategori putri.

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Strategi Konsistensi Haekal Ayyasy

Haekal Ayyasy membangun kemampuannya di lapangan melalui disiplin tinggi dan rutinitas latihan yang konsisten. Sebagai kapten tim SMK Nusantara, ia menekankan bahwa kunci mempertahankan performa selama kompetisi adalah komitmen yang tidak boleh kendur sedikit pun.

Haekal menyebut bahwa konsistensi latihan, semangat juang, dan kedisiplinan adalah bekal paling penting untuk menghadapi setiap pertandingan di AXIS Nation Cup 2026. Ia juga mengingatkan seluruh tim untuk tetap waspada terhadap setiap lawan, tanpa memandang hasil pertemuan sebelumnya.

Haekal memberikan pesan strategis bagi rekannya untuk tidak pernah meremehkan kekuatan tim lawan. Ia percaya bahwa menjaga fokus dan attitude profesional adalah kunci kesuksesan di setiap laga. "Mungkin dari aku ya, konsisten latihan, terus juga jangan pandang remeh lawan lah. Intinya konsisten, semangat, disiplin itu," ujar Haekal kepada wartawan setelah pertandingan.

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Target Profesional Haekal dan Rencana Tim

Setelah kesuksesan membawa SMK Nusantara mempertahankan gelar juara di AXIS Nation Cup 2026, Haekal menargetkan langkah lebih tinggi dalam kariernya. Ia bercita-cita untuk terus mengembangkan kemampuan agar dapat bermain di level profesional.

Haekal juga berharap dapat kesempatan besar untuk bergabung dengan tim nasional kelompok usia maupun tim nasional senior Indonesia. Ia melihat pencapaian di turnamen ini sebagai batu loncatan penting menuju dunia sepak bola profesional.

Pelatih SMK Nusantara, Harianto Laksono, mengonfirmasi bahwa timnya masih memiliki agenda untuk mengikuti tiga ajang nasional lainnya. Harianto berharap kemenangan di AXIS Nation Cup 2026 menjadi modal mental yang kuat bagi para pemain.

Harianto Laksono juga menyatakan bahwa kemenangan ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi para pemain. Ia berharap tim dapat tampil maksimal di tiga event nasional berikutnya untuk membawa nama baik SMK Nusantara dan Provinsi DKI Jakarta.

Keseimbangan Studi dan Olahraga Siti Dalfa

Siti Dalfa dari MAN 1 Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan berbeda dalam perjalanan menuju gelar juara putri. Ia harus membagi waktu dengan cermat antara latihan intensif, aktivitas sekolah, dan persiapan menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA).

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Siti mengungkapkan rasa bahagia yang mendalam atas pencapaian timnya. Ia menyebut gelar juara di AXIS Nation Cup 2026 adalah hasil dari kerja keras dan persiapan panjang yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

Siti mengaku bahwa latihan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore, adalah kunci keberhasilan tim. Ia merasa hasil yang diraih sangat layak mengingat usaha keras yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota tim MAN 1 Sukabumi.

Tantangan Manajemen Waktu dan Fisik

Menjalani rutinitas latihan intensif bukan tanpa hambatan bagi Siti. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah melawan rasa malas yang datang secara tiba-tiba. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan kekompakan internal tim menjadi faktor penting dalam menjaga semangat mereka.

Siti, yang berada di tahun terakhir sekolah, harus berjuang ekstra untuk menyeimbangkan kewajiban akademik dan olahraga. Jadwal latihan pagi-sore membatasi waktu belajarnya secara signifikan, sehingga ia harus memanfaatkan waktu luang di siang hari untuk menyelesaikan tugas sekolah.

Kondisi fisik yang lelah setelah sesi latihan sore terkadang membuat Siti merasa ngantuk dan sulit berkonsentrasi saat belajar di malam hari. Namun, ia tetap berusaha keras untuk menyelesaikan semua kewajibannya dengan baik.

Siti berbagi bahwa membagi waktu antara jadwal latihan pagi-sore dan sesi belajar malam hari adalah hal yang sangat sulit. Ia memilih strategi memanfaatkan jeda di siang hari untuk belajar agar tetap produktif tanpa mengorbankan masa depannya.