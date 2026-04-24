SMK Negeri 1 Bawen Lahirkan Calon Petani Muda di Tengah Menurunnya Minat Generasi

SMK Negeri 1 Bawen berupaya mengatasi krisis regenerasi petani dengan memberikan pendidikan dan pelatihan agribisnis yang komprehensif, menggabungkan teori dan praktik langsung di lapangan, serta menjalin kerja sama dengan industri untuk membuka peluang pasar ekspor.

Regenerasi petani dan peternak di Indonesia menghadapi tantangan serius karena minimnya minat dari generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Situasi ini mengancam keberlanjutan sektor pangan nasional.

Namun, di tengah tantangan tersebut, SMK Negeri 1 Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengambil inisiatif penting sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan calon petani muda yang berdedikasi. Pada Kamis, 23 April 2024, suasana pagi di sekolah kejuruan ini dipenuhi dengan aktivitas siswa yang beragam. Mereka terlihat sibuk mengolah lahan pertanian, merawat ternak di kandang, dan mengikuti pelajaran di ruang kelas. Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari bagi siswa jurusan agrobisnis tanaman dan agrobisnis ternak.

Pembelajaran di SMK Negeri 1 Bawen tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan praktik langsung di lapangan, memberikan pengalaman berharga bagi siswa. Helmy, seorang guru di jurusan agrobisnis ternak, mendampingi lima siswanya di sekitar kandang sapi dan kambing. Mereka sedang melakukan praktik pembuatan fermentasi pakan ternak ruminansia, sebuah metode untuk meningkatkan pencernaan ternak selama musim kemarau.

Helmy menjelaskan bahwa siswa dilibatkan secara aktif dalam proses ini, termasuk membawa drum berisi jerami dan tongkol jagung yang telah difermentasi untuk diberikan kepada sapi-sapi mereka. Melalui pengalaman langsung ini, siswa belajar menghadapi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam praktik peternakan. Helmy juga mengakui bahwa minat lulusan untuk serius menekuni bidang agrobisnis masih rendah. Mereka yang tetap bertahan di sektor ini umumnya berasal dari keluarga petani yang memiliki tradisi agraris yang kuat.

Susilo Wardani, Kepala Program Keahlian Agribisnis Tanaman di SMK Negeri 1 Bawen, menjelaskan bahwa kurikulum pembelajaran dirancang secara komprehensif, mencakup seluruh aspek pertanian, mulai dari pengolahan lahan, budidaya, pascapanen, hingga pemasaran. Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan yang memadai agar siap terjun ke dunia pertanian setelah lulus. Selain itu, siswa juga didorong untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, Susilo mengakui bahwa minat generasi muda terhadap pertanian terus mengalami penurunan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu, melainkan menjadi masalah nasional. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat generasi muda, termasuk pendekatan yang lebih dekat dengan mereka dan mengubah citra petani yang seringkali dianggap kurang bergengsi. Penerapan teknologi pertanian juga menjadi bagian penting dari strategi regenerasi. Di sisi lain, sekelompok siswa tampak sedang memanen kedelai edamame di lahan belakang sekolah.

Dengan menggunakan cangkul dan peralatan sederhana, mereka memanen hasil panen yang sebelumnya hanya dikenalkan dalam skala kecil. Lahan seluas sekitar tiga hektar kini digunakan untuk produksi edamame secara lebih luas setelah sekolah menjalin kerja sama dengan industri pertanian. Kerja sama ini membuka peluang pasar ekspor ke Jepang. Tidak jauh dari kebun edamame, terdapat sebuah monumen dengan tulisan “No Farm, No Food, No Life”.

Kalimat ini menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya regenerasi petani di tengah pesatnya laju industrialisasi. Monumen ini menjadi simbol komitmen sekolah untuk terus berupaya melahirkan petani muda yang berkualitas dan berdedikasi. SMK Negeri 1 Bawen berharap dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian Indonesia. Dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan relevan, sekolah ini berupaya untuk menarik minat generasi muda agar mau terlibat dalam membangun masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik.

Upaya ini sangat penting mengingat peran strategis sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BI Siapkan Sistem Canggih, Transfer ke Luar Negeri Makin GampangBI kembangkan New BI-FAST guna antisipasi lonjakan transaksi digital yang capai 1,4 miliar di Q1-2026. Inovasi ini bertujuan memperkuat sistem pembayaran.

Read more »

BI akan Izinkan Bank Jual NDF di Pasar Luar NegeriFasilitas pengecualian larangan transaksi NDF valas terhadap rupiah di pasar luar negeri akan diberikan setelah bank mengajukannya ke BI.

Read more »

DPR Tekankan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Demi KeseimbanganDi tengah dinamika geopolitik global yang belakangan memanas, Indonesia diharapkan bisa memperkuat kedaulatan nasional sekaligus tetap berpegang pada prinsip politik

Read more »

Bulog edukasi pelajar tentang ketahanan pangan lewat eduwisataPerum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Jakarta dan Banten mengedukasi pelajar SMK Hang Tuah 1 Kelapa Gadung dan SMA Negeri 21 Jakarta Timur ...

Read more »

Universitas Negeri Surabaya Laporkan Penjoki UTBK-SNBT 2025 ke PolisiUnesa laporkan penjoki UTBK-SNBT 2026 ke polisi setelah peserta pakai identitas palsu. Simak fakta lengkap soal laporan dan modus penjoki di Surabaya.

Read more »

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRTBerita DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT terbaru hari ini 2026-04-22 23:46:14 dari sumber yang terpercaya

Read more »