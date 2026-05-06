Smartband dengan Fitur Always-On Display Tersedia dengan Harga Terjangkau Mulai 2026

Berbagai pilihan smartband dengan fitur Always-On Display kini tersedia dengan harga terjangkau mulai Rp400 ribuan. Daftar rekomendasi mencakup Jete AM 5, Huawei Band 11, Xiaomi Smartband 10, Samsung Galaxy Fit 3, dan Oppo Band 2, yang semuanya menawarkan fitur AOD dan berbagai keunggulan lainnya.

Smartband dengan fitur Always-On Display (AOD) kini semakin terjangkau dan tersedia mulai tahun 2026 dengan harga yang ramah kantong, sekitar Rp400 ribuan. Berbagai pilihan smartband dengan fitur AOD ini memungkinkan pengguna untuk melihat waktu dan notifikasi tanpa perlu menyentuh layar, sehingga sangat praktis untuk digunakan sehari-hari.

Berikut adalah daftar rekomendasi smartband terbaik dengan fitur AOD yang bisa menjadi pilihan Anda. Jete AM 5 adalah salah satu smartband yang paling terjangkau dalam daftar ini. Dengan harga yang sangat bersahabat, smartband ini sudah dilengkapi dengan layar AMOLED 1,74 inci yang mendukung fitur AOD. Fitur yang ditawarkan cukup lengkap untuk kebutuhan dasar, seperti pemantauan detak jantung, penghitung langkah kaki, hingga ketahanan air dengan rating IP67.

Smartband ini sangat cocok untuk pemula yang ingin memulai gaya hidup yang lebih sehat tanpa harus mengeluarkan budget yang besar. Huawei Band 11 hadir dengan desain yang tipis dan ringan, sehingga nyaman dipakai sepanjang hari. Layar AMOLED 1,62 inci yang disertai dengan fitur AOD membuat tampilan smartband ini tetap informatif setiap saat. Keunggulan utama dari smartband ini adalah daya tahan baterai yang dapat bertahan hingga 14 hari serta fitur kesehatan yang lengkap, seperti monitoring stres dan kualitas tidur.

Huawei Band 11 adalah pilihan yang ideal untuk pengguna yang mengutamakan kenyamanan dan daya tahan baterai yang awet. Xiaomi Smartband 10 dikenal sebagai “raja value” karena menawarkan banyak fitur dengan harga yang terjangkau. Smartband ini dilengkapi dengan layar AMOLED 1,72 inci yang mendukung fitur AOD serta fitur olahraga yang sangat lengkap. Daya tarik utama dari smartband ini adalah lebih dari 150 mode olahraga dan baterai yang dapat bertahan hingga 2–3 minggu.

Xiaomi Smartband 10 sangat cocok untuk pengguna aktif yang ingin melacak aktivitas harian mereka secara detail. Samsung Galaxy Fit 3 menawarkan pengalaman yang lebih premium dibandingkan dengan smartband lain di kelasnya. Layar AMOLED 1,6 inci yang mendukung fitur AOD dengan tampilan yang tajam membuat smartband ini sangat menarik. Fitur unggulan dari smartband ini meliputi lebih dari 100 mode olahraga, pelacakan kualitas tidur, hingga fitur SOS untuk kondisi darurat.

Baterai dari smartband ini juga cukup awet, dapat bertahan hingga 13 hari pemakaian. Samsung Galaxy Fit 3 adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari smartband dengan fitur premium dan kualitas yang tinggi





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Smartband Always-On Display Teknologi Gadget Kesehatan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debut Band Metal Ukraina Jinjer di Hammersonic Festival 2026Band metal progresif asal Ukraina, Jinjer, perdana tampil di Indonesia lewat panggung Hammersonic Festival 2026.

Read more »

Samsung Galaxy S27 Ultra Bisa Pakai Kamera 200MP, Fitur Lama Ini Ikut Kembali?Samsung Galaxy S27 Ultra dirumorkan memakai kamera utama 200MP dengan fiitur lama yang akan kembali hadir di lini flagship terbaru tersebut.

Read more »

Top 3 Tekno: Fitur Liquid Glass di WhatsApp Bikin PenasaranMeta disebut tengah menyiapkan perombakan desain pada WhatsApp dengan mengusung estetika futuristik yang selaras dengan bahasa desain Liquid Glass ala Apple.

Read more »

Bocoran Fitur iPhone 18 Pro Beredar, Dynamic Island Bakal Lebih Kecil?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Angel Noise mengaku terkesan usai tampil perdana di JakartaDuo girl band asal Korea Selatan, Angel Noise mengaku terkesan usai tampil perdana di Jakarta pada Minggu (3/5) di Storm K Festival, karena sambutan hangat ...

Read more »

Angel Noise sebut cuaca Jakarta tak sepanas yang dibayangkanDuo girl band asal Korea Selatan, Angel Noise mengaku merasakan cuaca di Jakarta tidak sepanas seperti yang dibayangkan.Duo yang beranggotakan Haena dan Kepi ...

Read more »