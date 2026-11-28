SMAN 7 Kota Malang mengumumkan tindakan tegas berupa pengeluaran siswa yang diduga terlibat kasus pengeroyokan hingga meninggal dunia sebagai bentuk perlindungan korban dan dukungan pada penegakan hukum.

Pihak manajemen SMAN 7 Kota Malang telah mengambil keputusan final dan tegas terkait keterlibatan salah seorang siswinya dalam kasus kekerasan yang berujung pada kematian. Sekolah memutuskan untuk mengembalikan siswi tersebut kepada orang tua atau secara resmi mengeluarkannya dari lingkungan pendidikan tersebut. Langkah drastis ini diambil sebagai respons langsung terhadap tragedi bullying yang terjadi di kalangan peserta didik.

Keputusan administratif ini telah diresmikan melalui pernyataan resmi yang diterbitkan oleh pihak sekolah. Dokumen tersebut memiliki nomor surat 421.3/1648/101.6.10.7/2026 dan ditetapkan secara resmi pada tanggal 28 November 2026. Surat pernyataan ini menjadi dasar hukum internal bagi sekolah dalam menangani masalah disiplin berat yang melibatkan pelanggaran pidana.

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Dasar Hukum dan Prosedur Pengusiran

SMAN 7 Kota Malang menyatakan bahwa tindakan ini sepenuhnya mengacu pada tata tertib peserta didik yang berlaku di institusi mereka. Kepala Sekolah, Lilik Rukisworo, menegaskan bahwa aturan internal sekolah memberikan wewenang penuh untuk mengambil tindakan ekstrem jika integritas sekolah tercemar oleh perbuatan kriminal para siswinya. Aturan ini dibuat untuk menjaga nama baik sekolah dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.

Mekanisme pengambilan keputusan tersebut dijelaskan secara rinci dalam surat pernyataan resmi yang diterbitkan pada Sabtu, 28 November 2026. Sekolah menegaskan bahwa jika seorang peserta didik terbukti melakukan intimidasi terhadap teman kelas atau teman seko lah, maka pihak manajemen wajib mengambil tindakan tegas. Tindakan ini bukan hanya soal sanksi disiplin biasa, melainkan sebuah proses administratif serius yang melibatkan hubungan antara sekolah dan orang tua.

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Komitmen Terhadap Korban dan Proses Hukum

Pihak SMAN 7 Kota Malang menegaskan sikap solidaritas penuh dengan menyatakan bahwa keluarga besar sekolah senantiasa melindungi dan berpihak pada korban kekerasan. Deklarasi ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa prioritas utama sekolah adalah keselamatan dan kesejahteraan siswa yang menjadi korban tindakan bullying. Sekolah menempatkan posisi korban di atas segalanya dalam menyikapi insiden tragis tersebut.

Selain memberikan perlindungan bagi korban, sekolah juga menyatakan sikap hormat dan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Polresta Malang Kota. Pihak sekolah berharap proses hukum yang berjalan dapat objektif, profesional, transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dukungan ini menunjukkan bahwa sekolah tidak menutup mata terhadap aspek hukum yang berlaku di masyarakat luas.

Permintaan Ruang dan Perlindungan Siswa Lain

SMAN 7 Kota Malang secara eksplisit meminta masyarakat umum untuk tidak melakukan generalisasi yang menghubungkan perbuatan individu dengan keseluruhan karakter sekolah. Pihak sekolah berargumen bahwa kesalahan satu individu tidak boleh mewakili integritas seluruh keluarga besar SMAN 7 Kota Malang. Mereka menekankan pentingnya perbedaan antara tindakan criminal seseorang dengan standar pendidikan yang dijunjung oleh institusi.

Secara simultan, pihak sekolah juga meminta ruang yang cukup untuk tetap melindungi dan memfasilitasi peserta didik lainnya yang sedang berada dalam masa-masa krusial. Saat ini, para siswa tengah menjalani ujian akhir semester yang membutuhkan ketenangan dan fokus penuh. Sekolah berharap semua pihak tetap mengedepankan objektivitas dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa mengganggu jalannya pendidikan.

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Sebagai penyelenggara layanan pendidikan menengah atas di Kota Malang, SMAN 7 Kota Malang berkomitmen untuk menjaga kenyamanan lingkungan belajar bagi seluruh siswanya. Mereka mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk memberikan ruang kepada sekolah dalam menangani masalah internal secara profesional. Langkah ini diambil demi kelancaran proses belajar mengajar dan keselamatan seluruh peserta didik yang ada di lingkungan sekolah.