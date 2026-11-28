SMAN 7 Kota Malang memutuskan mengeluarkan siswi yang diduga terlibat pengeroyokan hingga tewas. Keputusan ini diambil melalui surat resmi tanggal 28 November 2026 sesuai tata tertib sekolah.

Pengelola SMAN 7 Kota Malang resmi menyatakan keputusan tegas untuk mengeluarkan siswa perempuan yang diduga menjadi bagian dari pelaku pengeroyokan yang berujung pada kematian korban. Langkah administratif ini diresmikan melalui surat pernyataan resmi bernomor 421.3/1648/101.6.10.7/2026 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2026. Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Malang, Lilik Rukisworo, menegaskan bahwa tindakan administratif tersebut merupakan penerapan mutlak dari pasal-pasal dalam tata tertib peserta didik yang berlaku di lingkungan sekolah.

Rincian Pelanggaran dan Dasar Keputusan Sekolah

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Lilik Rukisworo secara eksplisit menguraikan kriteria perilaku siswa yang berujung pada sanksi pengembalian kepada orang tua atau pemecatan. Aturan tersebut menyatakan bahwa jika seorang peserta didik terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap teman sekelas atau teman sekolah lainnya, pihak manajemen akan mengambil tindakan tegas. Lebih lanjut, keterlibatan dalam tindakan kriminal yang mencemarkan nama baik sekolah serta berhadapan langsung dengan hukum menjadi penyebab utama keputusan untuk mengeluarkan siswa dari SMAN 7 Kota Malang.

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Keputusan ini tidak bersifat sementara maupun bersifat mendenda, melainkan merupakan tindakan final untuk memberhentikan status siswa tersebut sebagai pelajar di institusi pendidikan menengah atas tersebut. Dasar hukum internal sekolah ini ditegaskan sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan integritas moral di lingkungan kampus. Dengan adanya kasus serius yang melibatkan nyawa manusia, sekolah merasa berkewajiban untuk segera memutuskan hubungan kepelatihan dengan individu yang terbukti atau diduga keras melanggar aturan dasar kesusilaan dan hukum negara.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Proses Hukum

Keluarga besar SMAN 7 Kota Malang secara tegas menyatakan sikap untuk senantiasa melindungi dan berpihak penuh kepada korban tragedi mengerikan ini. Pernyataan resmi dari pihak sekolah ini berfungsi sebagai jaminan moral bahwa institusi tidak akan membiarkan penderitaan korban atau keluarganya terjadi tanpa dukungan penuh dari lingkungan pendidikan. Sikap apolitik dan empatik ini diambil untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ruang yang aman dan dukungan psikologis yang diperlukan pasca-trauma.

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Selain memberikan dukungan moral kepada korban, pihak sekolah juga menyatakan bahwa mereka menghormati dan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang digencarkan oleh Polresta Malang Kota. Lilik Rukisworo berharap agar mekanisme pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat hukum dapat berjalan secara objektif, profesional, dan transparan. Transparansi ini menjadi kunci agar masyarakat luas dapat mempercayai bahwa keadilan bagi korban dapat ditegakkan dengan adil dan tanpa intervensi sepihak.

Dampak Sosial dan Prosedur Selanjutnya

Pihak SMAN 7 Kota Malang secara khusus meminta kepada masyarakat luas agar tidak melakukan generalisasi terhadap tindakan individu yang telah dilakukan oleh siswa yang dikeluarkan tersebut. Sekolah mengimbau agar perbuatan buruk seorang siswi tidak lantas dianggap sebagai cerminan dari karakter seluruh keluarga besar sekolah atau kualitas pendidikan yang diberikan. Permintaan ini diajukan untuk menjaga nama baik institusi dan mencegah stigma negatif yang dapat merugikan proses pembelajaran siswa-siswi lain yang masih berstatus aktif.

Seiring dengan penanganan kasus kriminal, sekolah juga meminta adanya ruang yang cukup untuk melindungi kepentingan peserta didik lainnya. Saat ini, para siswa di SMAN 7 Kota Malang sedang berada dalam masa kritis yang tengah menjalani ujian akhir semester. Pengacakan publik yang berlebihan dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi dan stabilitas emosional para pelajar yang sedang menghadapi evaluasi akademik penting tersebut. Oleh karena itu, sekolah meminta seluruh pihak untuk menghormati privasi siswa yang masih aktif selama masa ujian berlangsung.

Sebagai penyelenggara layanan pendidikan menengah atas di Kota Malang, manajemen SMAN 7 Kota Malang berharap semua pihak dapat tetap mengedepankan objektivitas dalam menyikapi peristiwa ini. Harapannya adalah terciptanya kondisi di mana proses hukum berjalan lancar tanpa gangguan dari faktor eksternal yang tidak berdasar. Dengan memberikan ruang kepada sekolah untuk menangani administrasi internal, maka fokus utama dapat dialihkan pada pemulihan korban dan penyelesaian kasus oleh penegak hukum.