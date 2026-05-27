SMAN 14 Bandar Lampung Cetak Sejarah: 284 Siswa Lolos 100% ke PTN

Sebanyak 284 siswa SMAN 14 Bandar Lampung berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun 2026, mencapai tingkat penerimaan 100 persen. Kepala sekolah mengapresiasi kerja keras semua pihak dan optimis mutu pendidikan Lampung terus meningkat.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Sebanyak 284 siswa kelas XII SMAN 14 Bandar Lampung berhasil lolos 100 persen ke Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ) pada tahun 2026.

Kepala SMAN 14 Bandar Lampung, Thomas, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini menjadi rekor tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, tingkat penerimaan siswa SMAN 14 Bandar Lampung ke PTN masih berada di angka 89 persen.

'Untuk penerimaan siswa SMAN 14 Bandar Lampung tahun kemarin mencapai 89 persen, namun tahun 2026 seluruhnya diterima atau 100 persen,' ujar Thomas. Dia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras sekolah, guru, siswa, orang tua, hingga dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

'Alhamdulillah, SMA Negeri 14 Bandar Lampung dengan jumlah delapan rombongan belajar atau sebanyak 284 siswa, semuanya diterima di PTN. Ini hasil kerja sama seluruh pihak untuk mencari treatment terbaik bagi siswa,' katanya. Dari total 284 siswa yang diterima di PTN, rinciannya yakni 70 siswa lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 54 siswa lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), 153 siswa diterima melalui SPAN PTKIN, serta tujuh siswa melalui jalur prestasi lainnya.

Jalur SNBP merupakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik, sementara SNBT mengandalkan hasil ujian tulis. SPAN PTKIN adalah jalur khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Keberagaman jalur ini menunjukkan bahwa siswa memiliki banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tak hanya itu, Thomas juga mengungkapkan jumlah siswa SMA di Lampung yang diterima lewat SNBT tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

'Tahun lalu jumlah siswa yang diterima sekitar 4 ribu orang. Per hari ini data yang sudah masuk mencapai lebih dari 5 ribu siswa, meskipun belum seluruh sekolah melakukan input data,' jelasnya. Dia menilai peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa mutu pendidikan di Lampung terus berkembang. Bahkan, banyak siswa dari berbagai daerah di Lampung berhasil menembus kampus-kampus elite nasional seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Institut Teknologi Bandung.

Thomas turut mengapresiasi sekolah-sekolah di wilayah Liwa hingga Pesisir Barat yang sukses mengantarkan siswanya masuk fakultas kedokteran dan perguruan tinggi ternama.

'Sekolah-sekolah di Liwa hingga Pesisir Barat juga berhasil mengantarkan anak didiknya masuk kedokteran, bahkan diterima di UI dan ITB. Ini menjadi wujud kerja keras kita bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung,' ungkapnya. Dia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh sekolah di Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan siswa.

'Kami akan terus bekerja keras memperbaiki kualitas pendidikan di Provinsi Lampung agar semakin banyak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional,' tandasnya. Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi SMAN 14 Bandar Lampung, tetapi juga menjadi bukti bahwa sistem pendidikan di Lampung semakin maju. Dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang diterima di PTN, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Lampung akan semakin baik ke depannya.

Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus mendukung sekolah-sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga lebih banyak siswa yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang solid antara sekolah, orang tua, dan pemerintah, target-target pendidikan dapat tercapai dengan baik. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Pendidikan di Lampung kini memasuki era baru dengan capaian yang menggembirakan, menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan





