SMAN 1 Pontianak Tolak Lomba Ulang LCC 4 Pilar MPR RI dan Dukung SMAN 1 Sambas

SMAN 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti lomba ulang LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat demi menjaga sportivitas dan menghormati hasil akhir.

SMAN 1 Pontianak telah memberikan sinyal yang sangat tegas terkait posisi mereka dalam melanjutkan perjuangan di ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI .

Keputusan ini diambil setelah munculnya berbagai polemik yang cukup tajam mengenai hasil final tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir. Polemik ini bermula ketika sebuah video yang menampilkan momen penjurian viral, di mana jawaban yang diberikan oleh tim SMAN 1 Pontianak dianggap salah oleh dewan juri, meskipun banyak warganet dan pengamat pendidikan menilai bahwa jawaban tersebut seharusnya benar.

Ketegangan ini memicu kritik luas terhadap sistem penilaian yang digunakan, sehingga menciptakan tekanan publik agar pihak penyelenggara melakukan peninjauan ulang terhadap hasil kompetisi tersebut demi menjaga integritas dan keadilan bagi seluruh peserta lomba. Menanggapi gejolak yang terjadi di masyarakat, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengambil langkah cepat dengan memutuskan bahwa babak final LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat harus diulang sepenuhnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan upaya untuk menghilangkan keraguan publik terhadap objektivitas penilaian.

Dalam pelaksanaan lomba ulang tersebut, MPR RI berencana untuk melibatkan juri independen yang berasal dari unsur akademisi serta dinas pendidikan guna menjamin bahwa setiap jawaban dinilai secara presisi dan tidak memihak. Namun, keputusan untuk mengadakan lomba ulang ini justru memicu reaksi yang tidak terduga dari pihak SMAN 1 Pontianak yang merasa bahwa proses kompetisi seharusnya berakhir dengan hasil yang telah ditetapkan secara resmi di lapangan, terlepas dari segala kekurangan yang ada.

Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa sekolah tersebut tidak akan ikut serta dalam pelaksanaan lomba ulang yang dijadwalkan tersebut. Pihak sekolah memilih untuk mengambil jalan yang lebih tenang dan bijaksana dengan menghormati hasil final yang telah ditetapkan sebelumnya. Indang Maryati menyatakan bahwa SMAN 1 Pontianak lebih memilih untuk memberikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan resmi dari Kalimantan Barat yang akan melaju ke tingkat nasional.

Sikap ksatria ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi dan berkompetisi, di mana menghargai proses dan hasil akhir jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah trofi melalui prosedur yang dipaksakan setelah adanya intervensi publik. Meskipun memutuskan untuk tidak terlibat dalam lomba ulang tahun 2026, pihak SMAN 1 Pontianak menegaskan bahwa mereka tidak benar-benar mundur dari kompetisi bergengsi ini. Mereka hanya ingin memberikan ruang bagi stabilitas suasana dan menghormati keputusan yang telah ada.

Sekolah berkomitmen untuk kembali mempersiapkan diri dengan lebih matang dan akan bertanding kembali pada ajang LCC 4 Pilar di tahun 2027. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa saat mereka kembali, mereka membawa kualitas yang jauh lebih baik dan mampu bersaing secara sportif dalam kondisi yang sudah sepenuhnya kondusif. Hal ini membuktikan bahwa semangat belajar dan cinta terhadap empat pilar kebangsaan tetap tertanam kuat di hati para siswa dan guru SMAN 1 Pontianak.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara lomba di masa depan mengenai pentingnya standarisasi penilaian dan keterbukaan informasi sejak awal kompetisi dimulai. Fenomena viralnya sebuah kesalahan penjurian menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki peran sebagai pengawas eksternal yang sangat kritis. SMAN 1 Pontianak, dengan keputusannya yang tidak biasa, telah memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi konflik dengan kepala dingin dan mengutamakan harmoni di atas ambisi pribadi.

Dukungan mereka terhadap SMAN 1 Sambas menjadi simbol sportivitas tinggi yang seharusnya menjadi inti dari setiap kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah, di mana kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menghargai orang lain dan menjaga nama baik institusi melalui sikap yang bermartabat





