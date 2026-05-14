SMAN 1 Pontianak Tegas Tolak Pengulangan Lomba LCC 4 Pilar MPR RI dan Beri Dukungan Kepada SMAN 1 Sambas

Pihak SMAN 1 Pontianak memilih untuk tidak mengikuti lomba ulang Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil yang ada dan dukungan bagi wakil daerah ke tingkat nasional.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pontianak telah mengambil keputusan penting dan tegas terkait polemik yang menyelimuti pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat .

Pihak sekolah secara resmi menyatakan menolak tawaran untuk mengikuti lomba ulang dalam babak final yang sempat memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, melalui sebuah pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa sekolah lebih memilih untuk menghormati hasil yang telah ditetapkan sebelumnya daripada harus mengulang proses kompetisi yang penuh dengan kontroversi tersebut.

Langkah ini diambil setelah muncul berbagai reaksi dari publik nasional yang menyoroti adanya dugaan ketidakadilan dalam proses penjurian yang dilakukan oleh tim dari kesekretariatan MPR RI. Persoalan ini bermula ketika sebuah video momen penjurian babak final tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat adanya inkonsistensi penilaian oleh dewan juri, di mana jawaban yang diberikan oleh tim SMAN 1 Pontianak dianggap salah, sementara jawaban yang serupa atau identik dari tim lawan justru dinilai benar.

Hal inilah yang memicu kritik tajam dari masyarakat dan alumni, mengingat standar penilaian dalam sebuah lomba cerdas cermat seharusnya bersifat objektif dan transparan. SMAN 1 Pontianak sendiri sebelumnya telah menyampaikan keberatan atas proses penilaian tersebut, namun tujuan utamanya bukanlah untuk menggugurkan hasil lomba atau memaksa adanya perubahan pemenang, melainkan untuk meminta kejelasan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Meski sempat terjadi ketegangan dan polemik yang menjadi sorotan publik, SMAN 1 Pontianak menunjukkan sikap ksatria dan sportivitas yang tinggi. Dalam pernyataan resminya, sekolah menegaskan dukungan penuh mereka kepada SMAN 1 Sambas yang telah ditetapkan sebagai wakil Kalimantan Barat untuk berlaga di tingkat nasional. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi SMAN 1 Pontianak, integritas dan penghormatan terhadap keputusan akhir jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan yang didapat melalui proses yang dianggap tidak sempurna.

Mereka berharap SMAN 1 Sambas dapat memberikan performa terbaik dan membawa nama harum Kalimantan Barat di ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional nantinya. Di sisi lain, para siswa SMAN 1 Pontianak, termasuk Josepha Alexandra Roxa Potifera, tetap mendapatkan apresiasi luar biasa atas prestasi dan keberanian mereka. Salah satu momen membanggakan terjadi ketika para siswa dan guru pendamping berkesempatan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran memberikan berbagai tips penting dan dukungan moril kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan tidak berkecil hati meskipun menghadapi situasi yang sulit dalam kompetisi. Interaksi ini menjadi pengingat bahwa pengalaman belajar dan pengembangan karakter jauh lebih penting daripada sekadar trofi kemenangan. Keputusan SMAN 1 Pontianak untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan final ulang tahun 2026 menjadi teladan tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan menyikapi konflik dengan kepala dingin.

Dengan menolak lomba ulang, sekolah ini mengirimkan pesan kuat bahwa transparansi dan keadilan dalam sistem penilaian adalah kunci utama dari sebuah kompetisi pendidikan. Mereka menekankan bahwa pendidikan karakter, yang mencakup kejujuran dan rasa hormat terhadap hasil, harus menjadi prioritas utama bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara lomba di masa mendatang, khususnya lembaga negara seperti MPR RI, untuk lebih memperketat standar operasional prosedur dalam penjurian agar tetap menjaga marwah pendidikan di Indonesia





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LCC 4 Pilar SMAN 1 Pontianak MPR RI Kalimantan Barat Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profil Josepha Alexandra, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Viral Usai Protes Juri LCC Empat Pilar MPRBerita Profil Josepha Alexandra, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Viral Usai Protes Juri LCC Empat Pilar MPR terbaru hari ini 2026-05-13 01:41:17 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bela Siswa SMAN 1 Pontianak, Anggota DPR Minta Juri LCC 4 Pilar Dievaluasi TotalPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Siswi SMAN 1 Pontianak yang Protes di LCC Empat Pilar MPR Kini Ditawari Beasiswa ke ChinaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Wapres beri semangat peserta LCC 4 pilar dari SMAN 1 PontianakWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberi semangat 10 siswa-siswi SMAN 1 Pontianak yang merupakan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar ...

Read more »