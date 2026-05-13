SMAN 1 Pontianak Siswi, Ocha, Hadapi Ketegangan di Panggung Lomba, Kini Hadir di Jakarta

Sebelumnya, Ocha mengalami ketegangan di panggung lomba LCC Empat Pilar, saat mewakili sekolahnya di babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia mendapatkan poin minus 5 dari dewan juri, yang memicu simpati publik dan warganet. Kini, Ocha hadir di Jakarta untuk bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah mendapat undangan dari Imbas Polemik Juri LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar.

Josepha Alexandra Roxa Potifera, siswi SMAN 1 Pontianak, bersama teman-teman dan gurunya bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (13/5). Josepha Alexandra Roxa Potifera, yang akrab disapa Ocha , tidak menyangka bahwa ketegangan yang ia alami di panggung lomba akan berakhir dengan undangan ke Jakarta.

Mereka diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk ber-public speaking atau untuk berdebat di muka umum. Pertemuan ini merupakan buntut dari insiden di babak final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, saat Ocha yang mewakili sekolahnya memberikan jawaban benar, namun justru diganjar poin minus 5 oleh dewan juri. Meski sempat melayangkan protes di tempat, juri tetap pada keputusannya dan memenangkan tim lain. Rekaman ketidakadilan tersebut lantas memicu simpati publik dan warganet di tanah air.

Bagi Ocha, pengalaman pahit di panggung lomba dan pertemuan manis di Istana ini menjadi modal besar untuk masa depannya





