SMAN 1 Pontianak Resmi Tolak Lomba Ulang Final LCC Empat Pilar MPR Kalbar 2026

SMAN 1 Pontianak, yang pernah meraih juara pada tahun 2025, menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba ulang LCC Empat Pilar MPR RI. Mereka menghormati hasil lomba yang telah menjadi polemik di masyarakat dan memberikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas untuk melaju ke tingkat Nasional.

Setelah menyatakan mundur dari perlombaan ulang babak final Lomba Cerdas Cermat dari MPR RI, SMAN 1 Pontianak mengenang masa kemenangannya pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan sikap yang tertulis melalui media sosial Instagram @smansaptk.informasi.

‘SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI,’ tulis SMAN 1 Pontianak dalam pernyataan resminya. Justru sekolah yang keluar sebagai Juara ke 2 ini menghormati hasil lomba yang telah menjadi polemik di masyarakat dan memberikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas untuk melaju ke tingkat Nasional.

‘SMAN 1 Pontianak menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan serta menyampaikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat Nasional,’ tertera dalam pernyataannya. Setelah menyatakan untuk mundur dari perlombaan ulang babak final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, SMAN 1 Pontianak mengenang masa kemenangannya pada tahun 2025.

Sebuah akun Instagram @4pilarsmansaptk yang menginformasikan tentang ekstrakurikuler 4 Pilar milik SMAN 1 Pontianak mengunggah sebuah foto saat meraih Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI 2025 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

‘Jejak Kabar Prestasi. Ekstrakurikuler 4 Pilar SMAN 1 Pontianak berhasil menoreh prestasi sebagai Juara 1 pada ajang LCC 4 Pilar MPR RI Tahun 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat,’ tulis unggahan pada akun @4pilarsmansaptk. Selain itu, unggahan ini juga menampilkan dokumentasi perjalanan tim saat berada di gedung MPR RI untuk mengikuti kompetisi tahap Nasional.

‘Pada tanggal 16 s/d 23 November juga menjadi perwakilan Kalimantan Barat untuk berkompetisi dalam Grand Final LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat SMA/Sederajat di Jakarta,’ ujarnya. Unggahan ini sontak menjadi perhatian netizen dengan berbagai reaksi positif untuk mendukung tim SMAN 1 Pontianak terus berprestasi.

'Generasi cerdas berkarakter kualitas tinggi. Selalu melangkah di jalan yang tepat dan benar lah adik-adik. Tuhan selalu melindungi kalian,' tulis salah satu netizen.





