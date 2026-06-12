SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Yogyakarta mulai menerima siswa pada tahun 2025. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate dan menargetkan lulusannya mampu bersaing di universitas-universitas terbaik di dunia.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Yogyakarta mulai menerima siswa pada tahun 2025. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate dan menargetkan lulusannya mampu bersaing di universitas-universitas terbaik di dunia.

Sekolah ini didukung oleh 15 tenaga pendidik, 2 konselor, dan 14 mentor lulusan Akademi Kepolisian. Direktur Kebhayangkaraan SMA Kemala Taruna Bhayangkara menanamkan nilai-nilai kebhayangkaraan yang dirangkum dalam 12 poin. Nilai-nilai ini mencakup beriman, bertaqwa, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, dan teladan. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, dan mampu meraih cita-cita di masa depan.

Pada awalnya, SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerima 119 siswa, terdiri dari 72 siswa putra dan 47 siswi putri. Namun, pada tahun ajaran baru ini, sekolah ini menerima 180 calon siswa. Sekolah ini berlokasi di Gedung Global Darussalam Academy, Padan Puro, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta





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SMA Kemala Taruna Bhayangkara Yogyakarta Kurikulum International Baccalaureate Pendidikan

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