SMA Al Hikmah Surabaya Selenggarakan Kegiatan Internasional Inspiring the Youth Bersama Universiti Sains Islam Malaysia

SMA Al Hikmah Surabaya sukses memfokuskan program internasional Inspiring the Youth yang menampilkan kolaborasi bagi siswa kelas X dan mahasiswa USIM, memperluas wawasan keglobalan dan nilai keislaman.

SMA Al Hikmah Surabaya kembali meluncurkan program internasionalnya dalam rangka memperluas cakrawala pendidikan bagi generasi muda. Pada hari Selasa, 26 Mei, sekolah ini menyelenggarakan kegiatan bertajuk Inspiring the Youth bekerja sama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Acara yang berlangsung di ruang tarian (Ruang Marwah) menampung siswa kelas X Sains Internasional yang bersemangat menorehkan pengalaman belajar yang tidak terlupakan. Kepala SMA Al Hikmah, Ansari Setyo Prabowo, menegaskan pentingnya program ini dalam mengejar komitmen sekolah yang menanam nilai keislaman sekaligus menyiapkan siswa untuk bersaing pasar pendidikan global. Ia menyatakan, "Kegiatan seperti ini membuka cakrawala berpikir siswa dan menyiapkan mereka menjadi generasi yang mampu bersaing di tingkat global serta menjaga nilai-nilai agama yang menjadi fondasi pendidikan kita.

" Selama acara berlangsung, siswa berpartisipasi dalam berbagai sesi, termasuk berbagi pengalaman, diskusi interaktif, dan aktivitas kolaboratif bersama mahasiswa USIM. Sesi tersebut memungkinkan terjalinnya hubungan lintas budaya, serta penanaman nilai-nilai kepemimpinan yang dibutuhkan di era global. Mahasiswa USIM yang hadir dengan antusias memaparkan pengalaman mereka di universitas Malaysia, menekankan budaya akademik yang inovatif serta peluang studi internasional. Mereka menekankan pentingnya membangun kompetensi dan karakter yang kuat, sekaligus memotivasi siswa SMA Al Hikmah untuk mengekspresikan kemampuan bahasa dan logika kreatifnya.

Selama diskusi, siswa SMA saling bertukar pandangan tentang tantangan dan harapan generasi muda, menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan internasional. Acara ini tidak hanya tentang pertukaran pengetahuan, melainkan juga metode pembelajaran modern. Siswa mengerjakan proyek kolaboratif yang melibatkan penyampaian presentasi merancang solusi untuk permasalahan global, mengasah kemampuan berbicara di depan umum dan pemecahan masalah secara kreatif. Dengan melakukan kolaborasi ini, siswa belajar tentang toleransi, empati, dan kemampuan beradaptasi terhadap perbedaan budaya.

Program ini sejalan dengan visi SMA Al Hikmah Surabaya dalam memperkuat kompetensi antarpribadi dan memperluas perspektif akademik. Setelah acara, siswa melaporkan dampak positif seperti peningkatan minat riset, motivasi belajar yang lebih tinggi, serta kepercayaan diri yang tumbuh ketika berhadapan dengan orang luar. Sementara pihak USIM menganggap kegiatan ini sebagai jembatan budaya yang mempererat hubungan diplomasi pendidikan pelajar antarnegara. Sebelum acara, siswa SMA Al Hikmah telah melakukan persiapan intensif: menyiapkan presentasi, berdiskusi tentang topik global, dan mengasah bahasa Inggris.

Setelah acara selesai, masa refleksi mengingatkan mereka betapa pentingnya jalinan hubungan yang kuat, pembuatan jaringan profesional, dan semangat kolaboratif. Sekolah berencana memfokuskan program ini secara berkala untuk menciptakan peluang penerapan lebih luas dalam kurikulum. Program ini menunjukkan keberhasilan SMA Al Hikmah Surabaya sebagai pelopor pendidikan internasional. Saya berharap program ini dapat mereplikasinya di sekolah lain di Indonesia, agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung dengan dunia melalui pendidikan.

Siswa termotivasi menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, dan mampu beradaptasi. Kegiatan ini memberi pengalaman nyata tentang bagaimana belajar berbasis global dapat membuka mereka pada peluang yang lebih luas





