Slovan Bratislava Rekor Kekalahan Beruntun Liga Champions 0-4 LASK

Slovan Bratislava menciptakan rekor buruk Liga Champions setelah kalah 0-4 dari LASK. Tim pelatih Kolodjie Toure kini memiliki selisih gol -16.

Slovan Bratislava mencatatkan sejarah hitam dalam kompetisi Liga Champions setelah kalah telak dengan skor 0-4 dari LASK di Austria pada hari Selasa. Pelatih asal Pantai Gading, Kolodjie Toure, memimpin timnya yang kini sedang mengalami krisis performa parah di kancah kompetisi paling prestisius Eropa tersebut. Kekalahan ini menjadi pemicu utama klub asal Slovakia ini menempati posisi dasar klasemen fase liga dengan akumulasi nol poin.

Rekor Buruk Empat Pertandingan Awal

Slovan Bratislava resmi menjadi klub pertama dalam sejarah kompetisi Liga Champions yang mengalami kekalahan dengan selisih minimal tiga gol dalam keempat laga pembuka musim ini. Tim yang dilatih Kolodjie Toure sejak musim panas lalu menghadapi serangkaian hasil negatif yang mencengangkan para pengamat sepak bola dunia. Klub ini dihajar juara bertahan, Paris Saint-Germain, pada laga perdana dengan skor 1-6 di markas mereka.

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Sebelum bertanding melawan LASK di Linz, Slovan Bratislava juga menelan kekalahan besar dari VfB Stuttgart dengan skor 0-3 di kandang sendiri. Kegagalan lain terjadi saat bertandang ke markas AS Roma yang berakhir dengan skor 0-4. Rangkaian kekalahan ini meninggalkan Slovan Bratislava dengan selisih gol minus 17, sebuah angka yang sangat jauh dari harapan manajemen dan pendukung.

Analisis Strategi dan Pernyataan Pelatih

Kolodjie Toure, yang saat ini terikat kontrak sebagai pelatih kepala hingga tahun 2029, mengakui bahwa situasi timnya sedang berada di titik terendah. Ia menilai bahwa LASK bermain dengan tingkat agresivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Slovan Bratislava selama pertandingan berlangsung. Pelatih berusia 43 tahun ini merasa bahwa para pemainnya tidak berjuang dengan keras cukup untuk melawan tekanan lawan di lapangan hijau.

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Kondisi tim menjadi semakin buruk karena Slovan Bratislava sudah tertinggal tiga gol sebelum memasuki babak istirahat. Tidak lama setelah babak kedua dimulai, tim asal Austria tersebut mencetak gol keempat mereka yang mengunci hasil akhir pertandingan. Rekor kekalahan beruntun saat ini telah mencapai empat kali berturut-turut, mulai dari kekalahan 1-6 dari Paris Saint-Germain, 0-3 dari VfB Stuttgart, 0-4 dari AS Roma, hingga kekalahan terbaru 0-4 dari LASK.

Latar Belakang Karier dan Ekspektasi Manajerial

Kolodjie Toure pernah merasakan puncak kesuksesan sebagai pemain di ajang Liga Champions pada musim 2008/09 bersama Barcelona. Pada saat itu, ia tampil sepuluh kali dan memainkan waktu penuh selama 90 menit dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United di babak final. Perjalanan karier Toure sebagai pemain mencakup total 70 penampilan di kompetisi tersebut bersama klub-klub besar seperti Barcelona, Olympiakos Piraeus, dan Manchester City.

Setelah mengakhiri karier bermainnya pada tahun 2020, pria asal Pantai Gading ini beralih menjadi pelatih. Pengalaman sebelumnya meliputi peran sebagai pelatih tim muda Tottenham Hotspur dari tahun 2022 hingga 2023, serta asisten pelatih tim nasional Arab Saudi dari tahun 2023 hingga 2024. Jabatan di Slovan Bratislava menjadi posisi pertama bagi Kolodjie Toure sebagai pelatih kepala profesional di level tertinggi, sebuah tanggung jawab yang kini diuji dengan keras.

Dampak Domestik dan Prospek Pertandingan Sisa

Selain kesulitan di kancah Eropa, performa Slovan Bratislava di liga domestik juga menunjukkan tren penurunan. Setelah melalui 13 pertandingan liga, klub ini berada di posisi kedua klasemen namun terancam kehilangan gelar untuk pertama kalinya sejak tahun 2018. Mereka tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen, Dunajska Streda, yang menunjukkan ketegangan serius dalam perebutan kejuaraan domestik.

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Di kompetisi internasional, Slovan Bratislava telah kalah dalam 14 pertandingan Liga Champions berturut-turut, sebuah streak buruk yang dimulai sejak dua kekalahan dari AC Milan pada tahun 1992. Rekor kekalahan terbanyak di kompetisi pendahulunya, Piala Champions Eropa, dipegang oleh Jeunesse Esch dari Luksemburg dengan 16 kekalahan berturut-turut antara tahun 1973 dan 1987.

Tujuan berikutnya bagi Kolodjie Toure dan Slovan Bratislava adalah menghadapi Betis Sevilla pada 24 November dan Shakhtar Donetsk pada 9 Desember. Jika tim ini kembali kalah dalam kedua laga tersebut, mereka akan menyamai rekor buruk 16 kekalahan beruntun yang dipegang oleh Jeunesse Esch. Setelah itu, jadwal tersisa membawa Slovan Bratislava bertandang ke OSC Lille pada 19 Januari dan menyambut Inter Milan di kandang pada 27 Januari Januari.