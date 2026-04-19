Slank Kenang Honor Fantastis Rp 5 Juta Saat Manggung Perdana di Malang Tahun 1990

Grup musik legendaris Slank mengenang momen bersejarah saat pertama kali manggung di Kota Malang pada tahun 1990. Honor Rp 5 juta yang diterima kala itu menjadi nominal yang fantastis dan membekas dalam perjalanan karier mereka. Malang sendiri memiliki arti spesial bagi Slank, baik secara personal bagi para personel maupun sebagai basis penggemar yang kuat.

Grup musik legendaris Slank membawa kembali kenangan manis saat pertama kali menginjakkan kaki di Kota Malang pada tahun 1990. Momen bersejarah itu diwarnai dengan penerimaan honor sebesar Rp 5 juta, sebuah angka yang kala itu tergolong fantastis dan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi perjalanan karier mereka. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Bimo Setiawan Almachzumi, yang lebih akrab disapa Bimbim, salah satu pendiri Slank , dalam sebuah jumpa pers yang digelar menjelang konser 'Hey Slank X HS' di Lapangan Rampal, Kota Malang , Jawa Timur, pada Minggu, 19 April 2026.

Bimbim mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali ke Malang, kota yang selalu memberikan energi positif baginya. 'Saat itu dibayar Rp5juta, di Pulosari, nginap di Hotel Pelangi. Malang selalu punya apa ya, sudah langsung excited kalau ke sini. Aku ajak keluarga, sudah ke Jatim Park, sudah petik apel juga di Batu,' cerita Bimbim dengan antusias, mengutip dari siaran pers yang diterima pada hari yang sama.

Keterikatan Slank dengan Malang tidak hanya sebatas pada penampilan mereka, namun juga diakui sebagai kota yang krusial bagi perkembangan karier musisi. Vokalis Slank, Kaka, menuturkan bahwa sejak awal karier, Malang telah dinilai sebagai panggung penting bagi para musisi yang ingin mendulang kesuksesan. Ia mengutip perkataan dari musisi senior yang mengatakan, 'Kalau lu di Malang sukses, berarti lu emang beneran musisi.' Pernyataan tersebut menegaskan betapa besar signifikansi Malang dalam peta industri musik Indonesia.

Lebih lanjut, Ivanka, sang bassis Slank, menambahkan dimensi personal dalam kedekatan bandnya dengan kota Malang. Ia mengungkapkan bahwa Malang merupakan salah satu basis penggemar Slankers di Jawa Timur yang sangat loyal. Pengakuan Ivanka semakin mendalam ketika ia mengaku memiliki akar personal dengan kota ini, termasuk pernah menempuh pendidikan di Malang meskipun tidak sampai lulus, serta fakta bahwa kedua orang tuanya berasal dari kota tersebut. 'Saya juga dulu sempat kuliah di sini, nggak lulus, orangtua lahirnya di Malang. Malang sangat istimewa,' ujar Ivanka, menekankan betapa spesialnya kota ini baginya.

Konser 'Hey Slank X HS' yang diselenggarakan di Lapangan Rampal ini menjadi ajang pelepas rindu bagi para Slankers. Pertunjukan ini menandai kembalinya Slank tampil di Malang setelah terakhir kali pada tahun 2017, memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk kembali menikmati aksi panggung idola mereka setelah selang waktu yang cukup lama. Tur konser ini merupakan perhelatan keenam dalam rangkaian 'Hey Slank X HS' yang sebelumnya telah sukses digelar di berbagai kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Lampung, menunjukkan jangkauan dan popularitas Slank yang terus meluas di seluruh penjuru negeri.

Kehadiran Slank di Malang tidak hanya disambut antusias oleh para penggemar musik, namun juga memiliki relevansi dengan konteks bisnis yang lebih luas. Falah Adha, Direktur Sales & Marketing HS, menyoroti pentingnya posisi Malang dalam pertumbuhan industri rokok di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ia memaparkan hasil survei dari sebuah lembaga internasional yang menempatkan Jawa Timur dan Malang sebagai wilayah dengan pertumbuhan produk rokok tertinggi di antara 10 besar merek dari ratusan ribu merek yang ada.

Hal ini, menurut Falah, membuka peluang besar bagi pertumbuhan bisnis di wilayah tersebut. Ia optimis bahwa hasil survei tersebut akan berdampak positif, sembari menekankan bahwa pada akhirnya, pilihan konsumen dan selera pasar menjadi faktor penentu utama.

Pernyataan Falah Adha menyoroti bagaimana sebuah konser musik dapat bersinergi dengan berbagai elemen industri lain, menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di kota tempat penyelenggaraan acara. Konser ini menjadi lebih dari sekadar hiburan, tetapi juga cerminan dari ekosistem industri yang dinamis di mana seni, budaya, dan bisnis dapat berjalan beriringan, memberikan warna dan semangat baru bagi masyarakat Malang.

Kisah Slank di Malang ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah momen dalam sejarah karier sebuah band dapat terus dikenang dan dirayakan, sekaligus membuka pintu bagi apresiasi terhadap kota yang memiliki ikatan emosional mendalam dengan para seniman.

