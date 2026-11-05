Slamet Uliandi Ditunjuk Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit

Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam dugaan penyadapan melawan hukum yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Polri resmi menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2026.

Dasar Hukum Penetapan Tersangka Baru

Pengakuan Slamet Uliandi sebagai tersangka didasarkan secara ketat pada hasil gelar perkara yang telah diselesaikan oleh tim penyidik. Brigjen Pol Suhermanto menegaskan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sang tersangka.

Also read Irjen Slamet Uliandi jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Dalam konteks struktur komando internal kepolisian, Slamet Uliandi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri selama periode panjang dari tahun 2010 hingga 2019. Jabatan strategisnya di masa lalu memberikan kewenangan khusus dalam mengawasi setiap aktivitas teknis penyadapan yang dilakukan oleh unit monitoring.

Proses provisioning atau konfigurasi teknis untuk melakukan penyadapan dalam sistem kepolisian tidak dapat berjalan tanpa persetujuan dari Slamet Uliandi semasa ia menjabat. Kewenangan ini menjadikan peran beliau sangat krusial dalam setiap eksekusi intersepsi yang melibatkan target-target sensitif.

Alur Kasus Penyadapan dan Penghapusan Data

Kasus ini bermula ketika tersangka Ahrie Sonta mengajukan permintaan resmi untuk menghapus seluruh jejak data hasil penyadapan yang sebelumnya dilakukan oleh mantan Kapolri Prabowo. Permintaan tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Slamet Uliandi pada awal Oktober 2026.

Advertisement

Slamet Uliandi kemudian memberikan persetujuan atau acc terhadap permintaan penghapusan data tersebut. Tindakan ini dilakukan terhadap seluruh file hasil penyadapan yang telah terekam selama periode waktu tertentu. Penghapusan ini dilakukan dengan tujuan yang mencurigakan di mata penegak hukum.

Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi memiliki peran aktif dalam memerintahkan pelaksanaan penyadapan. Perintah ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat permohonan yang sah.

Parahnya, semua aktivitas penyadapan ini berlangsung selama periode 2025 hingga 2026 tanpa lampiran laporan polisi atau dasar hukum yang sah. Target penyadapan diduga sangat luas dan mencakup banyak figur penting di berbagai sektor kehidupan bangsa.

Cakupan Sasaran dan Barang Bukti Elektronik

Para penyidik menemukan bahwa sasaran penyadapan tidak terbatas pada nomor telepon pribadi mantan Kapolri. Daftar target mencakup sejumlah pejabat negara tinggi, tokoh politik berpengaruh, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang aktif di masyarakat.

Insan media, organisasi kemasyarakatan, hingga para pengusaha terkemuka juga diduga menjadi objek pengawasan ilegal ini. Cakupan yang sangat luas ini menunjukkan adanya niat untuk memata-matai berbagai elemen kritik dan penggerak masyarakat sipil secara menyeluruh.

Sejumlah petugas internal kepolisian yang mengetahui proses penyadapan hingga penghapusan file akhirnya membuat laporan resmi pada tanggal 30 Oktober 2026. Laporan inilah yang memicu serangkaian penyelidikan mendalam oleh unit Bareskrim Polri.

Dalam upaya memperkuat pembuktian hukum, Polisi telah memeriksa sedikitnya sepuluh saksi kunci dan melibatkan tiga puluh ahli teknologi untuk menjelaskan teknis modus operandi. Selain itu, tim penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang ditemukan di lokasi terkait.

Advertisement

Kabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Safrudin, menyebutkan bahwa bukti elektronik yang diamankan meliputi sebelas unit handphone, tablet ipad, serta empat unit flashdisk. Barang-barang ini diduga kuat digunakan secara intensif untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi yang sensitif.

Status Penahanan dan Sanksi Pidana Tertinggi

Di antara empat tersangka yang telah ditetapkan, tiga orang telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Sebelumnya, ketiga tokoh ini sempat mendekam di Rutan Mabes Polri sebelum dipindahkan.

Peraturan penahanan tidak berlaku untuk Irjen Slamet Uliandi saat ini karena kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan. Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet Uliandi masih dalam masa pemulihan pascastroke yang serius, sehingga penahanan fisik belum dapat dilakukan.

Slamet Uliandi dijerat dengan beberapa pasal berat yang diatur dalam undang-undang nasional. Diantaranya adalah Pasal 332 ayat satu dan atau dua KUHP tentang akses tanpa hak ke sistem elektronik yang dapat dijatuhi hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Pasal 258 ayat satu KUHP Nasional juga diterapkan terkait tindak pidana penyadapan secara melawan hukum dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara. Selain itu, Pasal 32 ayat satu UU ITE dengan juncto Pasal 48 ayat satu menjebak sanksi maksimal delapan tahun penjara.

Para tersangka lain menghadapi pasal berlapis yang serupa dengan ancaman pidana yang sangat berat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa penyelidikan mengarah pada indikasi makar.

Tim penyidik mendalami dugaan bahwa tindakan penyadapan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuasaan politik mantan Kapolri. Upaya ini dinilai sebagai upaya untuk melemahkan kemampuan individu tersebut dalam menjalankan pemerintahan dan tanggung jawab publik secara wajar.