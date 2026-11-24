Asisten pelatih Alen Stajcic meluncurkan skuad 25 pemain untuk duel melawan Bhutan di Kudus, menandai debut resmi dalam era barunya.

Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia siap melangkah ke babak baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia, Alen Stajcic. Skuad resmi yang dipilih oleh Stajcic telah diumumkan untuk menghadapi Bhutan dalam dua pertandingan resmi FIFA Women's Matchday. Agenda krusial ini akan digelar di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi saksi debut resmi sang pelatih baru di tim nasional.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan Kualifikasi

Pertandingan pertama antara Timnas Putri Indonesia dan Bhutan dijadwalkan berlangsung pada 29 November 2026. Setelah laga perdana, tim akan kembali ke lapangan untuk menjalani laga kedua pada 2 Desember 2026. Kedua pertemuan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin dan meningkatkan posisi dalam tabel peringkat.

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Sebagai bagian dari persiapan intensif, Timnas Putri Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) di Kudus pada 23 November 2026. Latihan kumpul ini menjadi tahap krusial untuk mematangkan strategi taktis dan membangun kekompakan tim di bawah arahan langsung Alen Stajcic. Stajcic memperkenalkan dirinya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Putri di Hotel Le Meridien Jakarta pada Senin, 9 November 2026.

Komposisi Skuad 25 Pemain Alen Stajcic

Alen Stajcic telah mengumumkan daftar 25 pemain yang akan memperkuat Timnas Putri Indonesia untuk laga melawan Bhutan. Pilihan skuad ini mencerminkan kombinasi strategis antara talenta muda berbakat dan nama-nama berpengalaman, termasuk beberapa atlet yang tengah mengasah kemampuan di liga internasional. Stajcic memilih perpaduan ini untuk memastikan kedalaman dan kualitas di setiap lini pertahanan maupun serangan.

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Di posisi penjaga gawang, Alen Stajcic memanggil tiga kiper handal. Mereka adalah Alleana Ayu Arumy dari Persita Women, Iris de Rouw yang saat ini bermain untuk Rutgers University di Amerika Serikat, serta Laita Roati Masykuroh dari Dewa United FC Women. Ketiga kiper ini diharapkan mampu menjadi benteng terakhir yang solid terhadap tekanan serangan Bhutan.

Garitan pertahanan akan terdiri dari delapan pemain yang dipilih dengan hati-hati. Lini belakang akan diperkuat oleh Remini C.E. Rumbewas dari Garudayaksa FC, Emily Julia Frederica Nahon dari Arkansas University di Amerika Serikat, dan Safira Ika Putri dari Dewa United FC Women. Pemain pertahanan lainnya meliputi Vivi Oktavia Riski (Persija Jakarta Women), Gea Yumanda (Persikad Women), Pauline van de Pol (FC Groningen, Belanda), Isabel Kopp (Hera United, Belanda), dan Jazlyn Kayla Firyal (Persikad Women).

Untuk sektor tengah lapangan, Alen Stajcic mengandalkan sembilan gelandang yang memiliki visi dan kreativitas tinggi. Para pemain ini adalah Helsya Maeisyaroh (Dewa United FC Women), Viny Silfianus Sunaryo (Persikad Women), Felicia Victoria de Zeeuw (NAC Breda, Belanda), Nafeeza Ayasha Nori (Persija Jakarta Women), dan Katarina Matilda Putri Stalin (Kansas City Athletics, Amerika Serikat). Selain itu, ada Sheva Imut Furyzcha (Dewa United FC Women), Rosdillah Siti Nurrohmah (Persikad Women), Isabelle Nottet (Persikad Women), serta Ayunda Dwi Anggraini (Persita Women).

Ujung tombak serangan akan dipimpin oleh lima penyerang andalan. Mereka adalah Marsela Yuliana Awi (Garudayaksa FC), Aulia Al Mabruroh (FC Bekasi City Women), Claudia Alexandraa Scheunemann (FC Utrecht, Belanda), Estella Raquel Loupattij (Dewa United FC Women), dan Ajeng Sri Handayani (Persija Jakarta Jakarta). Kelima penyerang ini dituntut untuk dapat menciptakan gol dan memberikan tekanan maksimal pada pertahanan lawan.

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Era Baru Pasca Penunjukan Pelatih Kepala

Penunjukan Alen Stajcic sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia secara resmi diumumkan pada 9 November 2026. Pertandingan melawan Bhutan di Kudus akan menjadi penampilan resmi pertamanya sejak penunjukan tersebut, menandai dimulainya era baru bagi sepak bola putri Indonesia. Stajcic memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan positif dan meningkatkan performa tim di kancah internasional.

Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia mencatat hasil positif pada FIFA Women's Matchday Oktober 2026. Tim berhasil meraih dua kali hasil imbang tanpa gol dalam laga persahabatan internasional. Hasil imbang tersebut dicapai saat menghadapi Armenia pada 10 Oktober 2026 dan Yordania pada 13 Oktober 2026. Pencapaian ini berkontribusi signifikan pada peningkatan peringkat Indonesia di level FIFA.

Performance di bulan Oktober 2026 ini memberikan modal penting bagi tim sebelum menghadapi Bhutan. Dengan skuad yang telah dipilih dan persiapan latihan yang intens di Kudus, Timnas Putri Indonesia berusaha menunjukkan kualitas terbaik di bawah arahan Alen Stajcic.