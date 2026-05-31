Skuad Timnas Indonesia FIFA Matchday Juni 2026 Rilis, Jay Idzes Absen karena Cedera

Timnas Indonesia mengumumkan skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026 dengan beberapa kejutan, termasuk absennya kapten Jay Idzes karena cedera. Pelatih John Herdman memanggil Mathew Baker sebagai pengganti dan melakukan penyegaran tim.

Timnas Indonesia secara resmi telah merilis skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026 yang langsung mengejutkan publik. Keputusan pelatih John Herdman dalam menentukan komposisi tim menghadirkan beberapa kejutan, terutama dengan absennya sang kapten, Jay Idzes.

Idzes harus menepi karena mengalami cedera tumit yang memerlukan waktu pemulihan. Kehilangan sosok sentral di lini belakang jelas menjadi perhatian serius bagi staf pelatih dalam menyusun strategi menghadapi dua laga uji coba internasional melawan Oman dan Mozambik. Selain Idzes, beberapa nama pemain berpengalaman lainnya juga tidak tercantum dalam daftar panggilan kali ini. Jordi Amat, Eliano Reijnders, dan bek muda Tim Geypens menjadi beberapa pemain yang absen.

Keputusan ini mengindikasikan adanya upaya penyegaran serta penyesuaian komposisi tim yang dilakukan oleh John Herdman. Hal ini dilakukan guna menemukan formula terbaik menjelang dua pertandingan internasional tersebut. Mathew Baker disebut-sebut sebagai opsi potensial untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Kehadirannya diharapkan dapat menggantikan peran Jay Idzes yang cedera.

Pemanggilan Baker menunjukkan komitmen pelatih John Herdman untuk memberikan kesempatan kepada talenta muda. Ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan Timnas Indonesia. Penyegaran komposisi tim ini diharapkan dapat membawa dinamika baru dan meningkatkan daya saing Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan di kancah internasional. Dua pertandingan FIFA Matchday pada Juni ini memiliki peran yang sangat penting bagi Timnas Indonesia.

Laga ini bukan hanya sekadar uji coba, melainkan bagian dari persiapan strategis menuju agenda internasional berikutnya. Agenda ini bertujuan untuk menjaga ritme kompetitif para pemain, menguji komposisi terbaik tim, serta mengevaluasi performa individu dan kekompakan tim secara keseluruhan. Pelatih John Herdman akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain, terutama yang baru bergabung atau yang belum lama memperkuat tim nasional. Hasil dari pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi tolok ukur penting bagi perkembangan tim.

Dengan demikian, Skuad Timnas Indonesia FIFA Matchday Juni 2026 ini diharapkan dapat memberikan penampilan maksimal. Mereka bertekad meraih hasil positif yang akan meningkatkan moral dan peringkat FIFA Indonesia. Pemain-pemain yang berkarier di luar negeri seperti Ole Romeny dan Kevin Diks telah bergabung dengan tim untuk persiapan ini. Kehadiran mereka menambah kualitas dan pengalaman internasional di dalam skuad.

John Herdman sebelumnya juga mengungkapkan rasa syukurnya karena cedera yang dialami Jay Idzes tidak terlalu parah. Meski demikian, sang kapten tetap harus menjalani pemulihan dan tidak bisa memperkuat tim dalam laga kali ini. Herdman juga telah menyiapkan strategi berbeda untuk menghadapi FIFA Matchday dan turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 mendatang. Untuk FIFA Matchday, ia mengandalkan skuad yang sebagian besar bermain di Eropa, sementara pemain lokal akan dipersiapkan untuk ASEAN Hyundai Cup.

Hal ini menunjukkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dari pelatih asal Selandia Baru tersebut. Selain itu, kehadiran Elkan Baggott yang kembali menjadi starter dalam beberapa laga uji coba sebelumnya juga menjadi sorotan. Baggott diharapkan dapat menjadi andalan di lini pertahanan bersama pemain lainnya. Secara keseluruhan, skuad yang diumumkan untuk FIFA Matchday Juni 2026 ini mencerminkan upaya regenerasi sekaligus mencari komposisi ideal untuk menghadapi tantangan di level internasional.

Publik tentu menantikan performa tim Garuda dalam dua laga uji coba tersebut





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia FIFA Matchday Jay Idzes Cedera John Herdman Skuad Indonesia Juni 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Herdman Komentar Mundurnya Jay Idzes dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Provides update on Jay Idzes' withdrawal from the June 2026 FIFA Matchday squad due to injury. Idzes sustained a heel problem while playing for Sassuolo against Parma in Serie A, requiring substitution in the 54th minute. Although the injury is not severe, the decision was made to protect the player's long-term fitness. Indonesia's captain since naturalisation in December 2023, Idzes has been a mainstay in central defense. His absence poses a challenge for the team's defensive depth ahead of crucial matches against Oman and Mozambique.

Read more »

Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!Tim Geypens tiba di Indonesia dan siap gabung Timnas untuk FIFA Matchday Juni 2026. Bek kiri FC Emmen tunjukkan performa kuat dan peluang debut besar.

Read more »

Fakta Timnas Mozambik, Lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026Fakta menarik Timnas Mozambik yang akan menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026, dari pemain Eropa hingga ranking FIFA.

Read more »

Skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2026, John Herdman Pangkas 21 PemainEliano Reijnders, Eksel Runtukahu, Jens Raven, Egy Maulana Vikri, Jordi Amat, hingga Marc Klok adalah beberapa nama yang menghilang dari skuad timnas Indonesia.

Read more »