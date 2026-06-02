Skuad Skotlandia untuk Piala Dunia 2026: Daftar Nomor Punggung dan Analisis

Tim nasional sepakbola Skotlandia telah mengumumkan daftar skuad final untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih Steve Clarke memilih retaining inti utama pemain yang berperan penting dalam kualifikasi, termasuk Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn, Kieran Tierney, dan Che Adams. Skotlandia akan bertanding di Grup C melawan Brasil, Maroko, dan Haiti, dengan pertandingan pertama melawan Haiti. Penetapan nomor punggung menunjukkan pemain utama di setiap posisi, dengan Angus Gunn di gawang, Robertson di bek kiri, McTominay di midfield, dan Dykes serta Adams di depan. Lawrence Shankland yang performanya impresif di klub Hearts akan mengenakan nomor 20.Artikel ini menyajikan daftar lengkap nomor punggung, struktur skuad, serta harapan agar Skotlandia dapat maju melampaui fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia mereka.

Lawrence Shankland membuat gestur dalam laga uji coba internasional antara Skotlandia vs Curacao di Glasgow, 30 Mei 2026(c) AP Photo/Scott Heppell. Pengumuman ini menjadi bagian dari persiapan akhir skuad asuhan Steve Clarke menjelang turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Steve Clarke tetap mempercayakan sebagian besar pemain inti yang berperan penting dalam perjalanan lolos ke putaran final. Nama-nama seperti Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn, Kieran Tierney, dan Che Adams kembali menjadi andalan skuad The Tartan Army. Skotlandia tergabung di Grup C bersama Brasil, Maroko, dan Haiti. Mereka akan memulai kampanye Piala Dunia dengan menghadapi Haiti sebelum bertemu Maroko dan Brasil dalam dua laga berikutnya.

Nomor punggung 1 diberikan kepada Angus Gunn. Meski demikian, Craig Gordon yang mengenakan nomor 21 tetap disebut-sebut berpeluang menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang saat turnamen dimulai. Pada lini belakang, Andy Robertson kembali mengenakan nomor 3 yang sudah identik dengannya di tim nasional. Aaron Hickey mendapat nomor 2, sementara Grant Hanley dan Kieran Tierney masing-masing memakai nomor 5 dan 6.

Di sektor tengah, Scott McTominay memperoleh nomor 4 seperti yang diperkirakan banyak pihak. John McGinn tetap menggunakan nomor 7, sedangkan Tyler Fletcher yang masuk skuad pada menit-menit akhir mendapat nomor 8 setelah Billy Gilmour harus absen karena cedera. Kombinasi Robertson, McTominay, McGinn, dan Tierney diperkirakan akan menjadi fondasi utama permainan Skotlandia. Clarke berharap kelompok pemain berpengalaman tersebut mampu membantu tim melangkah lebih jauh dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia mereka.

Di lini serang, Lyndon Dykes dipercaya mengenakan nomor 9. Penyerang berusia 30 tahun itu diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan utama dalam urusan mencetak gol. Che Adams mendapatkan nomor 10 dan akan menjadi salah satu pemain kunci dalam skema serangan Steve Clarke. Sementara itu, Lawrence Shankland yang tampil impresif bersama Hearts akan mengenakan nomor 20 selama turnamen berlangsung.

Skotlandia juga memiliki sejumlah opsi tambahan di lini depan. Ross Stewart mendapat nomor 14, George Hirst memakai nomor 18, sedangkan Ben Gannon-Doak yang menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad akan tampil dengan nomor 17





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