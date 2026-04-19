Skuad Garuda Siap Taklukkan Piala Thomas & Uber 2026: Optimisme Tinggi dan Evaluasi Skuad

Tim bulu tangkis Indonesia memulai persiapan matang untuk menghadapi turnamen beregu paling bergengsi, Piala Thomas dan Uber 2026. Dengan undian grup yang menantang, Indonesia menargetkan hasil terbaik melalui kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda.

Tim bulu tangkis Indonesia telah merampungkan persiapan akhir dan siap untuk mengibarkan bendera Merah Putih dalam perebutan supremasi bulu tangkis beregu dunia di ajang Piala Thomas dan Uber 2026. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei mendatang. Setelah melalui serangkaian kompetisi individu yang padat, termasuk Kejuaraan Asia 2026, para pebulu tangkis terbaik Indonesia kini memasuki fase krusial dalam kalender turnamen bulu tangkis global. Prestasi gemilang di edisi sebelumnya tentu menjadi motivasi tambahan sekaligus beban target yang harus dipikul oleh skuad Merah Putih. Harapan besar disematkan pada tim untuk dapat melangkah lebih jauh dan meraih hasil yang membanggakan bagi bangsa.

Undian grup yang telah dilakukan menempatkan tim putra Indonesia di Grup D. Skuad Garuda akan bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Thailand, Prancis, dan Aljazair. Sementara itu, tim putri Indonesia tergabung di Grup C bersama tim Taiwan, Kanada, dan Australia. Jalani fase grup ini bukan perkara mudah, mengingat jadwal pertandingan yang menuntut konsistensi performa sejak hari pertama. Tim putra dijadwalkan akan mengawali langkahnya melawan Aljazair pada tanggal 24 April pukul 23.30 WIB. Pertandingan ini dipandang sebagai peluang emas untuk mengamankan poin awal dan membangun momentum positif. Ujian sesungguhnya baru akan dihadapi pada tanggal 26 April pukul 13.30 WIB ketika tim putra berhadapan dengan Thailand, yang selalu menjadi rival sengit. Fase grup akan ditutup dengan pertandingan melawan Prancis pada tanggal 28 April pukul 23.30 WIB, sebuah laga yang diprediksi akan berlangsung alot.

Di sektor putri, Indonesia akan memulai perjuangannya menghadapi Kanada pada tanggal 25 April pukul 17.00 WIB. Laga selanjutnya akan dilakoni melawan Australia pada tanggal 26 April pukul 23.30 WIB. Pertarungan yang diprediksi akan menjadi penentu kelolosan ke babak berikutnya adalah duel melawan Taiwan yang dijadwalkan pada tanggal 28 April pukul 15.00 WIB. Komposisi pemain yang dibawa ke Denmark menunjukkan adanya keseimbangan antara pemain berpengalaman yang telah teruji di berbagai kejuaraan internasional dengan talenta-talenta muda yang siap memberikan kejutan. Di sektor tunggal putra, Indonesia masih akan mengandalkan duo andalan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Mereka akan didukung oleh para pemain muda yang sedang naik daun seperti Alwi Farhan dan Mohammad Zaki Ubaidillah, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberadaan pasangan non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, juga menambah kekuatan dan opsi bagi tim. Selain itu, duet muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin mulai diproyeksikan sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di masa depan.

Sementara itu, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani diharapkan menjadi tumpuan utama. Tren performanya yang terus meningkat belakangan ini memberikan optimisme besar bagi tim. Namun, kedalaman skuad di sektor tunggal putri masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dievaluasi. Nama-nama seperti Ester Nurumi Tri Wardoyo, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi masih berada dalam tahap pengembangan dan membutuhkan jam terbang lebih. Di sektor ganda putri, rotasi pasangan yang melibatkan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma, Amallia Cahaya Pratiwi, Meilysa Trias Puspitasari, dan Rachel Allessya Rose menunjukkan bahwa tim pelatih masih terus berusaha menemukan formasi terbaik yang solid dan konsisten. Keberagaman pasangan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kejutan bagi lawan di setiap pertandingan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang membara, tim bulu tangkis Indonesia optimis mampu memberikan penampilan terbaiknya dan meraih hasil maksimal di Piala Thomas dan Uber 2026





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Thomas Piala Uber Bulu Tangkis Indonesia Thomas & Uber Cup 2026 Tim Nasional Bulu Tangkis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Thomas dan Uber 2026: Hendra Setiawan Nikmati Peran Baru di Tim IndonesiaHendra Setiawan duduk di kursi pelatih dalam tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga pada Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens, Denmark, 24 April - 3 Mei.

Read more »

Saat nama besar tak lagi cukup di Piala Thomas dan Uber 2026Di tengah riuh tradisi yang telah mengakar puluhan tahun, gengsi Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens (24 April–3 Mei) tetap berdiri tegak sebagai ...

Read more »

Piala Thomas & Uber 2026: Tim Indonesia Sewa 6 Lapangan di Denmark Demi Latihan MaksimalTim bulu tangkis Indonesia melakukan langkah strategis guna mematangkan persiapan menjelang gelaran Piala Thomas dan Uber 2026. Skuad Merah Putih memutuskan untuk menyewa

Read more »

Skuad Indonesia Habiskan 4 Jam pada Latihan Perdana di Denmark Jelang Piala Thomas dan Uber 2026Berita Skuad Indonesia Habiskan 4 Jam pada Latihan Perdana di Denmark Jelang Piala Thomas dan Uber 2026 terbaru hari ini 2026-04-19 09:38:42 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Tim Bulu Tangkis Indonesia Mulai Pemusatan Latihan Intensif di Denmark Jelang Piala Thomas dan UberTim bulu tangkis Indonesia, baik putra maupun putri, telah memulai pemusatan latihan dengan intensitas tinggi di Horsens, Denmark, sebagai persiapan menghadapi kejuaraan Piala Thomas dan Uber. Latihan difokuskan pada pematangan strategi, penguatan serangan dan pertahanan, serta akurasi pukulan untuk menghadapi lawan di fase grup.

Read more »

Piala Thomas dan Uber 2026: Ana/Trias Ungkap Persiapan untuk Tampil Pekan DepanBerita Piala Thomas dan Uber 2026: Ana/Trias Ungkap Persiapan untuk Tampil Pekan Depan terbaru hari ini 2026-04-19 12:00:53 dari sumber yang terpercaya

Read more »