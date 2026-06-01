Skuad Final Timnas Qatar ke Piala Dunia 2026 Terumuskan Setelah Kalah di Uji Coba

Timnas Qatar mengumumkan daftar 26 pemain final untuk Piala Dunia 2026 setelah menjalani laga uji coba melawan Rep. Irlandia. Pelatih Julen Lopetegui mencoret dua nama dari skuad awal 28 pemain, mengamankan nama-nama kunci seperti Akram Afif, Almoez Ali, dan Hassan Al-Haydos. Tim yang dikenal dengan julukan Al-Annabi ini akan mengandalkan sekitar 11 pemain naturalisasi di turnemen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Qatar telah merilis daftar resmi 26 pemain yang akan dikirim ke Piala Dunia 2026 , setelah sebelumnya menyiapkan 28 pemain dalam skuad sementara. Daftar ini diumumkan setelah tim menjalani laga uji coba melawan Rep.

Irlandia pada 29 Mei 2026, yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Pelatih Julen Lopetegui kemudian mencoret dua pemain dan memilih skuad final untuk kompetisi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di antara pemain terpilih, beberapa nama kunci seperti Akram Afif, Almoez Ali, dan Hassan Al-Haydos-pemain dengan penampilan terbanyak dalam tim-diamankan sebagai andalan utama. Mereka adalah pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di skuad.

Strategi penyerangan Qatar juga akan mengandalkan sekitar 11 pemain naturalisasi untuk memperkuat formasi mereka. Skuad ini mencerminkan upaya Qatar untuk bersaing di ajang internasional dengan memadukan bakat lokal dan pemain yang meminjamkan kewarganegaraan, motifs yang kerap dikaitkan dengan sukses tim di turnamen besar





