Skotlandia vs Brasil: Duel Krusial di Klasemen Grup C Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Skotlandia dan Brasil menjadi penentu klasemen Grup C Piala Dunia 2026. Skotlandia memimpin dengan tiga poin dan mengincar kekalahan Brasil untuk memastikan lolos ke 32 besar sementara Brasil perlu kemenangan untuk menjaga asa. Analisis dan perspektif penggemar serta expert di dalamnya.

Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam perburuan tiket menuju babak 32 besar. Skotlandia saat ini memimpin klasemen Grup C dengan tiga poin setelah mengalahkan Haiti 1-0, sedangkan kemenangan akan memastikan langkah mereka ke fase gugur sekaligus membuka peluang lolos sebagai juara grup jika Brasil gagal mengalahkan Haiti pada pertandingan lainnya.

Namun, tampaknya akan berat Brasil gagal menang, mengingat lawannya hanya tim dengan peringkat 83 dunia. Apalagi mereka juga membutuhkan tiga poin demi dapat menjaga asa lolos ke 32 besar. Wanita asal Boyolali mengenakan stiker Skotlandia di wajah sebagai bentuk dukungan dalam Piala Dunia 2026, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026). Kalau untuk peringkat pertama kita pasti sepakat Brasil lah ya, ujar Richardo Liwang dalam Podcast Super Taktik Tribunnews di kantor Tribunnews Solo, Karanganyar, Jawa Tengah.

Di peringkat ketiga ada Skotlandia lalu juru kunci Haiti, terangnya. Skotlandia Berbekal Kemenangan Perdana Tim asuhan Steve Clarke memang berhasil mengamankan tiga poin pada laga pembuka, namun performa mereka belum sepenuhnya meyakinkan. Pada babak pertama menjadi penentu kemenangan atas Haiti dalam laga yang berlangsung cukup ketat. Meski demikian, hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Tartan Army yang sedang berusaha mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur turnamen besar untuk pertama kalinya.

Motivasi tambahan juga datang dari catatan pertemuan kedua tim. Pada satu-satunya pertemuan sebelumnya di Piala Dunia 1998





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Piala Dunia 2026 Grup C Skotlandia Brasil Klasemen Laga Penentu Fase Gugur

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