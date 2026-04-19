Skorsing 19 Hari Siswa SMA Purwakarta Akibat Bullying Guru: Potensi Tertinggal Pelajaran dan Ancaman Tidak Naik Kelas

Sembilan siswa SMAN 1 Purwakarta diskorsing selama 19 hari karena merundung seorang guru perempuan. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FSGI) menyuarakan keprihatinan atas sanksi yang berpotensi menyebabkan siswa tertinggal materi pelajaran dan bahkan terancam tidak naik kelas. Penilaian sanksi juga dikritisi karena tidak mempertimbangkan pembinaan siswa.

Sebuah insiden memprihatinkan terjadi di SMAN 1 Purwakarta, di mana sembilan siswanya harus menerima sanksi skorsing selama 19 hari. Sanksi ini dijatuhkan sebagai konsekuensi atas tindakan perundungan yang mereka lakukan terhadap seorang guru perempuan. Peristiwa yang kemudian menjadi viral ini menimbulkan beragam tanggapan, terutama dari kalangan pemerhati pendidikan yang menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait dampak sanksi tersebut terhadap masa depan akademik para siswa.

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FSGI) menjadi salah satu pihak yang menyoroti secara kritis penerapan sanksi skorsing ini. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyatakan keprihatinannya atas kasus perundungan tersebut, namun juga menekankan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi skorsing yang diberikan. Menurut perhitungannya, jika 19 hari skorsing tersebut dihitung sebagai hari efektif sekolah, yang biasanya berjumlah lima hari dalam seminggu atau sekitar 20 hari dalam sebulan, maka kesembilan siswa tersebut secara efektif kehilangan hak pembelajaran mereka selama hampir satu bulan penuh. Hal ini berpotensi besar membuat mereka tertinggal dalam penyampaian materi pelajaran, bahkan berisiko tidak dapat mengikuti ulangan harian yang telah dijadwalkan.

Retno Listyarti juga menegaskan bahwa ancaman untuk tidak naik kelas menjadi sangat nyata jika para siswa tersebut kehilangan materi pembelajaran selama satu bulan, terutama jika pihak sekolah tidak memastikan adanya mekanisme pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang memadai atau tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti ulangan susulan setelah mereka kembali bersekolah. Ia menekankan bahwa hak belajar merupakan hak fundamental setiap siswa yang tidak seharusnya dihilangkan, terlepas dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Lebih lanjut, Retno Listyarti menggarisbawahi adanya perubahan dalam regulasi terkait sanksi bagi peserta didik. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 2026, yang menurutnya, sanksi berupa skorsing bagi siswa sudah tidak lagi diatur.

Meskipun perilaku perundungan yang dilakukan oleh kesembilan siswa tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar tata tertib sekolah, Retno berpendapat bahwa tindakan tersebut seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku atau etik, dan bukan tindak pidana. Pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus seperti ini sangatlah penting. Hal ini tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjadi dasar evaluasi sistem keamanan sekolah. Tujuannya adalah untuk membangun budaya sekolah yang benar-benar aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Retno juga memberikan perhatian khusus pada pernyataan pihak sekolah yang menyebutkan bahwa peristiwa perundungan ini merupakan kasus pertama kali terjadi di SMAN 1 Purwakarta. Pernyataan ini, menurutnya, penting untuk mengkaji apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang baru pertama kali dilakukan oleh kesembilan siswa tersebut atau sudah berulang. Pengkategorian sanksi, baik ringan maupun berat, seharusnya mempertimbangkan faktor keberulangan perilaku. Jika ini adalah pelanggaran pertama, maka sanksi yang diberikan perlu dievaluasi kembali efektivitasnya dalam hal pembinaan.

Pihak sekolah sendiri dalam keterangan resminya hanya menyampaikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan sanksi berupa skorsing 19 hari telah diberikan sesuai dengan Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya Nomor 15942/PK.08.05/GTK serta turunan tata tertib sekolah. Retno Listyarti membedah lebih lanjut mengenai Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada Bagian 40 Pelanggaran, memang disebutkan ada lima jenis sanksi yang dapat diterapkan, yaitu teguran, penugasan, pemanggilan orang tua, skorsing, dan dikeluarkan dari sekolah. Namun, ia berpendapat bahwa kelima jenis sanksi ini mencerminkan adanya tingkatan jenis pelanggaran.

Idealnya, proses penanganan pelanggaran harus diawali dengan sanksi yang lebih ringan, seperti teguran, penugasan, dan pemanggilan orang tua. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan sanksi sedang seperti skorsing, dan jika pelanggaran berlanjut atau sangat berat, baru dipertimbangkan sanksi berat yaitu dikeluarkan dari sekolah. Ada proses pembinaan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Pendekatan pembinaan ini dinilai lebih efektif dalam membentuk karakter siswa dan mencegah terulangnya perbuatan negatif di masa mendatang. Kasus ini menjadi refleksi penting bagi dunia pendidikan di Indonesia mengenai pentingnya keseimbangan antara penegakan disiplin dan upaya pembinaan siswa.





Bullying Guru Skorsing Siswa SMAN 1 Purwakarta FSGI Sanksi Pendidikan

